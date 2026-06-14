Sheinbaum canceló gira en Zacatecas ‘por prudencia’: Ricardo Monreal; llama al diálogo

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pospuso su gira por Zacatecas “por prudencia”, ante el contexto de tensión con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y pidió privilegiar el diálogo antes de reanudar la agenda pública en la entidad.

A través de un mensaje video desde Puebla del Palmar, en Fresnillo, el legislador explicó que había viajado a Zacatecas para acompañar a la mandataria federal en dos actos relacionados con el plan carretero y la política social.

“Venía también a acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, que tenía dos visitas para anunciar el plan carretero y para continuar con la política social, pero por prudencia, y me parece bien lo que hizo, (...) se pospuso”, expresó.

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Sin mencionar a la CNTE, Monreal Ávila llamó a mantener las conversaciones y respaldó la decisión de la Presidenta. “Creo que ahora hay que seguir dialogando, no hay que desesperarse”, señaló.

Sostuvo que Claudia Sheinbaum cuenta con respaldo en Zacatecas y afirmó que en sus visitas a la entidad suele anunciar programas y obras. “Ella es una gran Presidenta, que actúa con mucha inteligencia, mucha serenidad, que actúa con mucha mesura”, dijo.

El coordinador parlamentario afirmó que la gira no se canceló definitivamente, que “se pospuso, seguramente se hará en 8 o 15 días, [incluso en] tres semanas”, indicó.

Buen domingo. Un saludo desde Zacatecas, en donde acompañaría a la Presidenta @Claudiashein en su gira por este lugar, la cual pospuso para dentro de unas semanas. Como siempre, se impuso su prudencia, y dio prioridad al diálogo con todos los sectores de la población. pic.twitter.com/OG4fJMpwfe — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 14, 2026

Sheinbaum cancela gira dominical en Zacatecas

| Por Elizabeth Hernández

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo canceló la visita que tenía prevista este 14 de junio a Zacatecas, donde encabezaría un evento relacionado con programas federales de infraestructura.

Lo anterior, luego de que docentes de las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) junto con integrantes de la CNTE, tenían prevista una movilización en Zacatecas para plantear sus demandas salariales, laborales y de seguridad social directamente a la Presidenta.

“Su visita representaría una valiosa oportunidad para compartirle de manera directa lo que durante años hemos planteado a los distintos gobiernos mediante propuestas formales, mesas de trabajo, movilizaciones y pronunciamientos públicos, sin que muchas de nuestras demandas hayan encontrado aún una solución de fondo”, señaló la Sección 58 del SNTE.

Un día antes, Sheinbaum Pardo realizó actividades en Colima y Aguascalientes, donde, a la salida de uno de los eventos, docentes de la CNTE lograron entregar un documento a la Presidenta.

En el escrito, los maestros solicitaron la reanudación de las mesas de negociación que habían sostenido previamente con autoridades federales para abordar diversas demandas del sector. Entre los temas planteados se encuentran la revisión del sistema de pensiones y jubilaciones, mejoras en las condiciones laborales del personal docente, así como la atención a compromisos que, según la organización, permanecen pendientes de resolución.

Los integrantes de la CNTE también expresaron su inconformidad con algunas políticas educativas y reiteraron la necesidad de establecer mecanismos de diálogo permanentes que permitan dar seguimiento a sus propuestas y demandas. Según la organización, la negociación directa con el Gobierno federal es indispensable para avanzar en soluciones de fondo a los problemas que enfrenta el magisterio en distintas regiones del país.

Entre los reclamos del magisterio aparecen cambios al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la revisión de condiciones laborales y la atención de peticiones que las organizaciones han mantenido en sus movilizaciones.

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