CNTE rechaza pausa en huelga nacional: mantiene protestas, paros y plantones

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó declarar una pausa en la huelga nacional iniciada el 1 de junio, por lo que continuarán sus manifestaciones, bloqueos, plantones y otras actividades de protesta para exigir “atención y solución a las demandas”.

A través de una publicación en redes sociales, la Sección XXII de la CNTE informó que en la Asamblea Estatal Permanente, celebrada hasta la madrugada de este sábado, se rechazó decretar una pausa en la huelga y en las actividades de protesta que iniciaron una semana antes.

Integrantes de la CNTE en inmediaciones de la sede de la Segob, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

“La consulta realizada por la Sección XXII del magisterio democrático de Oaxaca para definir el rumbo de la jornada nacional de lucha arrojó como resultado el rechazo al receso de la huelga nacional, por un margen estrecho de diferencia”, se lee en una publicación de la Sección XXII de la CNTE.

“Las bases movilizadas determinaron dar continuidad a la jornada de lucha iniciada el pasado 25 de mayo, manteniendo vigente la exigencia de atención y solución a las demandas centrales del movimiento”, abundó.

La CNTE destacó que este resultado refleja “el compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores”, quienes, remarcó, consideran que aún no están satisfechas las demandas del magisterio, entre ellas la abrogación de la Ley ISSSTE 2007 y mejoras salariales.

La Coordinadora decretó receso en la Asamblea a las 01:36 horas de este sábado, y se prevé que continúen las actividades a lo largo del día, por lo que se espera más información de las próximas acciones en las siguientes horas.

🔴La CNTE mantendrá la huelga nacional



Tras consultar a sus bases, la Sección 22 decidió continuar con el paro indefinido.



Seguirá el plantón en Oaxaca y las movilizaciones en la Ciudad de México.



Los maestros consideraron insuficientes las respuestas del gobierno federal. pic.twitter.com/cMMjl6adQx — Azucena Uresti (@azucenau) June 13, 2026

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que prevé movilizaciones de la CNTE en la capital mexicana este sábado, pero que, al corte de la publicación de la agenda de marchas y manifestaciones, no se conocían los destinos exactos por los que se manifestaría el magisterio.

De volver a la zona Centro de la Ciudad de México, la manifestación de la CNTE chocaría con el Gran Desfile Mundialista, evento que se realizará este sábado y atravesará Paseo de la Reforma.

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