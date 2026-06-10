‘No podemos ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto’, recalca Segob a CNTE

La Secretaría de Gobernación pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) presentar una contrapropuesta a los ofrecimientos que se les hicieron para atender sus demandas; sin embargo, advirtió que no cederá a planteamientos que rebasen la capacidad presupuestal del Estado.
Una vez terminada la mesa de diálogo, durante la que no se definió si el magisterio cesará o no su movilización con miras a boicotear el Mundial, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que se tiene la intención de avanzar de manera gradual en la resolución de las exigencias.
“Queremos avanzar gradualmente hacia la recuperación de principios públicos, sociales y solidarios en el sistema de pensiones, fortaleciendo instituciones ya existentes como el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PENSIONISSSTE, y construyendo nuevas instituciones públicas como la aseguradora pública para pensiones”, dijo.
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Por ello dijo que se espera que la CNTE presente una contrapropuesta a lo que se les presentó, marco en el cual llamó a ser responsables y considerar que hay limitaciones presupuestales.
“Buscamos tener contrapropuestas de su parte que nos permitan aproximarnos y avanzar. Tenemos que ser muy responsables de todas nuestras resoluciones. No podemos ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto”, dijo.
Una de las propuestas para llegar a acuerdos entre ambas partes fue crear una comisión permanente “que aterrice jurídica y técnicamente estos planteamientos que hicimos, para que podamos tener de su parte observaciones, comentarios y análisis que nos permitan encontrar coincidencias”.
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MSL