No se contempla en presupuesto atender demanda de pensiones de la CNTE: SHCP

El titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, afirmó que derogar o modificar la reforma a la Ley del ISSSTE hecha en 2007, para volver a un sistema solidario de pensiones como lo exige la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no es un plan que se tenga contemplado para este ni para los próximos años.

Al estar presente en la conferencia Derecho de Réplica, que ofrece la Consejería Jurídica de la Presidencia a fin de aclarar información en el debate nacional, el funcionario fue consultado respecto a lo que el magisterio disidente ha acusado contra el Gobierno Federal, al asegurar que éste no tiene argumentos para sostener la decisión de no echar atrás la reforma que llevó al sistema de ahorro individualizado.

“El efecto de atender dicha dicha propuesta, pues, no se encuentra contemplado en el presupuesto de este año ni en la programación, digamos, para la programación de los siguientes años. Deberíamos, en su caso, este, hacer ese ejercicio, pero las órdenes de magnitud, de esa propuesta, son las que se han mencionado en este en este espacio”, dijo.

Gobierno asegura transparencia en presupuesto

Amador Zamora aseguró que el gobierno se conduce con transparencia respecto a las decisiones que toma, y remarcó que la información que sostiene la decisión de no poder derogar la reforma a la Ley del ISSSTE hecha hace casi dos décadas puede ser consultadas en las plataformas públicas.

“El Gobierno Federal es muy transparente respecto de la divulgación de los datos del presupuesto. Tú puedes revisar el presupuesto partida a partida y peso a peso. Entonces, creo que es muy fácil inferir, digamos, los posibles efectos , checando las órdenes de magnitud que están en el presupuesto”, dijo.

Días atrás, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, aseguró que la petición de la CNTE es inviable debido a que volver al anterior sistema implica 20 puntos del PIB, para lo cual el Estado no tiene capacidad.

El argumento ha sido rechazado por la Coordinadora, que asegura que es información falsa con la que se busca desestimar su exigencia.

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cehr