Luis Fonsi se sube a taxi en México y sorprende al conductor ¿real o actuado? | VIDEO

El cantante Luis Fonsi visitó la Ciudad de México para promocionar su nuevo tema musical, de hecho cantó en la glorieta de Insurgentes y sorprendió a los capitalinos.

En un breve clip que difundió el propio Fonsi, el cantante se sube a un carro de aplicación y el conductor le empieza a hacer la plática y le pregunta que de dónde es a lo que el artista responde que de Puerto Rico.

La conversación sigue fluyendo hasta que el conductor le dice que le parece conocido, qué si es famoso, a lo que Fonsi le dice que es Ricky Martin, a manera de broma.

Sin embargo, el chofer descubre que su pasajero es Luis Fonsi y se emociona mucho al saber que una estrella internacional viaja con él.

Quién diría que uno de los momentos más lindos de este viaje sería una conversación con mi taxista… gracias, México 🇲🇽✨



Gracias Richy pic.twitter.com/i5UFo27PqR — Luis Fonsi (@LuisFonsi) April 12, 2026

Después se quedan en silencio y en la radio empieza a hablar la locutora sobre Luis Fonsi y su nueva canción que está promocionando.

Fonsi le dice al conductor que si él tiene alguna relación con la estación de radio, el hombre dice que no, que todo ha sido casualidad.

Al final el conductor, quien es un famoso tiktoker conocido por grabar sus viajes con sus clientes le pregunta a Fonsi que si puede subir el video a las redes sociales a lo que el cantante dice que sí.

El mismo Fonsi compartió el clip en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Quién diría que uno de los momentos más lindos de este viaje sería una conversación con mi taxista… gracias, México. Gracias Richy“.

¿Video de Luis Fonsi fue real o actuado?

El video de Luis Fonsi con el taxista ha desatado varios comentarios en las redes sociales y es que los usuarios creen que el video es actuado y que lo hicieron especialmente para promocionar la canción de Luis Fonsi.

"Hagamos como que les creemos su encuentro fugaz y la serie de eventos raramente coincidentes , como que suene justo en ese momento en la radio“, ”Ese wey de DiDi ya está bien parado y namas se dedica a hacer colaboraciones y videos actuados“, ”La rosa en Guadalupe tiene mejores actuaciones…“, fueron algunos de los comentarios.