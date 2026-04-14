Gol de Oro, un show donde la música siempre gana

COMO un emocionante partido de futbol que se define en el último minuto, Gol de Oro llega al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes como la antesala musical rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una auténtica cancha sonora donde cada noche se celebrará un encuentro con dos “rivales” y un desenlace compartido sobre el escenario.

El proyecto busca que la experiencia se acerque lo más posible a la emoción de un partido. Cada concierto arranca con un “primer tiempo” de 45 minutos, en el que el primer artista despliega parte de su repertorio. El “segundo tiempo” —también de 45 minutos— da paso al acto contrario, equilibrando la energía del show.

Finalmente, el cierre llega con el “gol de oro”, una prórroga en la que ambos artistas comparten escenario en bloques alternados de 15 minutos, el momento más colaborativo e impredecible de la noche.

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En ese sentido, Ximena Sariñana —quien competirá contra el uruguayo Leo Rizzi— destacó que el cartel apuesta por el diálogo entre estilos. “Lo interesante es que podemos conocer más a nuestros rivales. Es un muy buen match el que hay entre la música de Leo y la mía, y si hay alguien que está abierta a la colaboración, soy yo. Me gusta mucho justo probar distintos géneros”, dijo.

La serie contempla ocho fechas —del 2 al 9 de junio— con dos artistas por noche para un total de 16 proyectos musicales que representan a distintos países, entre los que destacan México, Colombia, Estados Unidos, Alemania y Argentina, entre otros.

Las propuestas van del pop y el indie al rock a la electrónica y la música sonidera. La intención es que Gol de Oro sea un espacio donde puedan convivir todas las nacionalidades en un foro abierto, con espíritu de fraternidad, donde los únicos ganadores sean la música y el público asistente.

En palabras de los artistas, Gol de Oro también pregona un mensaje colectivo de unión en tiempos marcados por las tensiones globales. Para Manuel Manueloko Corona, vocalista de la Tremenda Korte, eventos de este tipo sirven para recordar cuál es el camino para la paz.

“Hacemos un llamado para hablar de lo positivo y decir no a la guerra, no a la proliferación de las armas de destrucción masiva. Lo que sea masivo, que sea el amor, la música, la hermandad. Una de las cosas que puede salvar esta civilización es el arte y el deporte”, explicó el músico.

A este mensaje se sumó Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa, quien destacó el papel del país como anfitrión: “México siempre ha recibido a todo el mundo con los brazos abiertos y la fiesta del mundial va a unir a muchos países, va a ser un stand by para que se detengan todos los problemas de la guerra que existe del otro lado del mundo. Es para que demostremos que México es un país amigo de todo el mundo, porque siempre se ha distinguido por su paz”, detalló la leyenda.

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