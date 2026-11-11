Boxeo

“Le va a dar una paliza”; La brutal sentencia de un excampeón sobre la revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

La posibilidad de una revancha entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford está latente, más después que el mexicano es campeón de nuevo

El Canelo Álvarez en su pelea ante Terence Crawford en 2025
El Canelo Álvarez en su pelea ante Terence Crawford en 2025 Foto: AP
Por:
Alejandro Ayala

En sus 69 peleas profesionales el mexicano Saúl Álvarez ha tenido tres derrotas, la última fue en septiembre de 2025 ante Terence Crawford, quien poco después se retiró, pero de acuerdo con diversos reportes el estadounidense estaría pensando en regresar al profesionalismo para una revancha con Canelo.

Mientras Crawford decide si sale del retiro o no, el excampeón del mundo Timothy Bradley dijo que el resultado de la hipotética revancha acabaría mal para el Canelo, pues el mexicano se llevaría una “paliza” y se llevaría una segunda derrota ante Bud, nacido en Nebraska.

“Si Terence Crawford dijo que volvería para hacer una pelea más y que sería contra Canelo Álvarez, les digo ahora mismo; si Terence Crawford regresa y se enfrenta a Canelo, a esta versión de Canelo Álvarez que vimos (ante Mbilli), le dará una paliza”, dijo Timothy Bradley en su canal de YouTube.

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Terence Crawford tiene 39 años de edad y cuando se le ha preguntado sobre su futuro y si regresaría a los ensogados ha dicho: “Quizás una más”. Estas palabras las escribió en redes sociales.

El 13 de septiembre de 2025 el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se enfrentaron en el Allegiant Stadium de Las Vegas, casa de los Raiders de la NFL. El Canelo llegaba como campeón del CMB, AMB, OMB y FIB, así como The Ring de las 168 libras, que lo hacían el rey indiscutido.

¿Quién es Timothy Bradley?

Timothy “Desert Storm” Bradley Jr. es un exboxeador profesional estadounidense y miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Compitió como profesional entre 2004 y 2016. Su récord fue de 33 triunfos con 2 derrotas, 1 empate y 1 no-contest en 37 combates.

Fue multicampeón mundial en dos divisiones distintas. La primera fue en peso superligero, donde sostuvo los cetros del CMB y OMB, misma organización en donde fue monarca de la categoría welter.

Bradley protagonizó algunos de los combates más memorables y polémicos de la década de 2010. Es conocido por su histórica trilogía frente a Manny Pacquiao, a quien enfrentó en 2012, 2014 y 2016. Venció a la leyenda filipina en 2012, pero con una controversial decisión dividida. Sus únicas derrotas fueron ante el Pac-Man.

Otros peleadores destacados a los que enfrentó y venció fueron Juan Manuel Márquez, Ruslan Provodnikov (en la que fue elegida Pelea del Año en 2013), Lamont Peterson y Devon Alexander. Tras colgar los guantes, se consolidó como uno de los analistas y comentaristas de boxeo más influyentes de la cadena ESPN.

aar

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