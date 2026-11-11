Si Santiago Baños llega a Tigres le robaría al América dos super cracks de talla internacional

Santiago Baños es el nombre que circula en el mercado de fichajes. El directivo de las Águilas podría cambiar de aires para irse al norte del país con los Tigres para ser su nuevo presidente en busca de que los universitarios vuelvan a figurar en la Liga MX.

Aunque aún no se hace oficial su llegada al equipo de la Sultana del Norte, ya circulan algunos nombres de jugadores que Santiago Baños podría llevar a Monterrey para unirse a las filas de los de la UANL para el Apertura 2027 y que los auriazules vuelvan a tener estrellas de talla internacional en su equipo.

Miguel Borja y Santiago Baños partiendo el pastel. ı Foto: Alejandro Ayala

Estos son los jugadores que Santiago Baños podría firmar con Tigres

Con información de TUDN, Santiago Baños está siendo buscado por los Tigres para que tome el lugar de Carlos Emilio González, solo falta el anuncio oficial de los auriazules para conocer si se realizará este cambio entre las Águilas y los Felinos.

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El directivo impuso algunas condiciones para poder firmar con los Tigres y uno de ellos es tener cartera abierta para conseguir los fichajes y dos de sus primeras ideas que tiene para llevar a la escuadra de los auriazules que son: Nelson Deossa y Luis Chávez, dos futbolistas que fueron sondeados por el América para firmarlos esta temporada.

Santiago Baños logró cinco fichajes para este Clausura 2026 para el América, que fueron: Santiago Bueno, Santiago Ramos-Mingo, Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo y Miguel Borja, que han caído muy bien en el nido de Coapa para reforzar a los azulcremas en busca del título.

Santiago Baños rompió el silencio y habló de su continuidad en el América y el ambiente al interior del club. ı Foto: Mexsport

¿Por qué Nelson Deossa y Luis Chávez no llegaron al América?

Antes de que iniciará el Apertura 2026, el América realizó una conferencia de prensa en la que presentaron a sus cinco refuerzos para el torneo local en busca de la decimoséptima estrella en la historia del club.

En aquella conferencia de prensa, Santiago Baños comentó que Luis Chávez no llegó al nido de Coapa por qué no se concretó al acuerdo con el Dinamo Moscú. Mientras que el caso de Nelson Deossa, el Real Betis pedía un precio muy alto para lo que pretendía pagar el América.

Esa es la razón por la que el mediocampista mexicano y el colombiano no lograron su llegada al América, aunque Deossa recuperó el nivel en Europa y se mantiene en la titularidad del equipo de Manuel Pellegrini.

DCO