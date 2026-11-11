¿De qué murió Alfredo Echávarri Olvera, ex jugador de Pumas?

Una tragedia llegó al mundo del futbol mexicano, pues se confirmó que Alfredo Echávarri Olvera, quien fue una pieza clave para el ascenso de Pumas a primera división, perdió la vida a los 86 años de edad.

Por medio de redes sociales, el equipo de futbol mexicano Pumas confirmó el sesible fallecimiento de Alfredo Echávarri Olvera, y expresaron sus condolencias a familiares y seres queridos.

Adicionalmente, la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), compartió por medio de sus redes sociales la importancia que tuvo Echávarri Olvera para el equipo de futbol universitario.

El Club Universidad Nacional lamenta el sensible fallecimiento de Alfredo Echávarri Olvera. 🕊️ pic.twitter.com/yB5BYuEgvZ — PUMAS (@PumasMX) November 11, 2026

“Alfredo Echávarri Olvera quedó ligado a una generación de universitarios que, además de asistir a clases, entrenar y competir, abrió el camino para que Pumas se consolidara en el futbol profesional. Una semblanza de su trayectoria tras su partida” compartió UNAM Global.

Hasta el momento no se conoce la causa de muerte de quien fue pieza clave para los Pumas, pues tanto su familia como la institución han mantenido reservada dicha información.

Alfredo Echávarri Olvera ı Foto: Especial

En el 2019 su hermano, Manuel Echávarri Olvera; quien fue el primer capitán de los Pumas y participó como jugador, también perdió la vida a los 86 años de edad.

Lamentamos el fallecimiento de una leyenda del Club Universidad, Don Manuel Echávarri, primer capitán de nuestros Pumas. Deseamos pronta resignación a sus familiares y amigos.#SoyDePumas pic.twitter.com/DgpbZgUJv2 — PUMAS (@PumasMX) July 1, 2019

Alfredo Echávarri Olvera, una leyenda de Pumas

Alfredo Echávarri Olvera es reconocido por su gran importancia dentro de los Pumas de la UNAM, pues este comenzó a jugar desde que era estudiante y logró que el equipo se consolidara en la primera división.

Con su paso por el equipo como capitán durante la temporada de 1961-1962, Echávarri Olvera, quien era conocido como “Témpano” por la tranquilidad con la que disparaba sus anotaciones, llevó al equipo hacia el ascenso durante un partido contra el América.

🤍⚽ Alfredo Echávarri Olvera quedó ligado a una generación de universitarios que, además de asistir a clases, entrenar y competir, abrió el camino para que Pumas se consolidara en el futbol profesional. Una semblanza de su trayectoria tras su partida ➡️ https://t.co/2xslzXKAST pic.twitter.com/nPYPrNQ0wl — UNAM Global (@unamglobal) November 11, 2026

Tras dejar el futbol profesional y concluir la licenciatura en Arquitectura, Alfredo Echávarri Olvera trabajó como representante de Banobras en la Dirección de Obras de la Universidad, dejando un gran aporte al actual aspecto de la universidad.

“Con su fallecimiento, Pumas pierde a uno de los protagonistas de su primer gran logro deportivo. Su nombre queda unido al 9 de enero de 1962, pero también a la historia de aquellos jóvenes que encontraron en la Universidad la posibilidad de formarse profesionalmente y perseguir sus sueños dentro de una cancha” compartió la redacción de UNAM Global.

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