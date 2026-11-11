Primo de Khabib Nurmagomedov golpea a excampeón de la UFC y desata batalla campal en un hotel (VIDEO)

En uno de los mayores escándalos de las Artes Marciales Mixtas (MMA) fuera de la jaula, el georgiano Merab Dvalishvili, peleador activo de la UFC, fue atacado dentro de un hotel en Abu Dabi por un grupo liderado por Usman Nurmagomedov, primo de la leyenda de UFC Khabib Nurmagomedov y campeón de PFL, otra organización de MMA.

En redes sociales circulan videos de Merab Dvalishvili, y un amigo suyo que se metió en la pelea para defenderlo, lleno de sangre en el rostro. Si bien sí terminaron llenos de golpes, moretones y heridas en la cara, sus habilidades y conocimientos como peleadores les permitió defenderse.

🚨 Ilia Topuria just posted the footage of Usman Nurmagomedov jumping Merab Dvalishvili



Holy sh*t 😳 pic.twitter.com/TrgztXpuiW — Championship Rounds (@ChampRDS) November 11, 2026

Así fue la agresión de Usman Nurmagomedov a Merab Dvalishvili

Merab Dvalishvili estaba grabando un video cuando detrás de él apareció Usman Nurmagomedov acompañado por un grupo de cinco personas, aunque reportes dicen que pudieron ser hasta 10.

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“Estaba haciendo una entrevista para RAF cuando Usman y sus amigos nos atacaron a mí amigo y a mí. Seguridad me detuvo a mi. Incluso nos siguieron pateando cuando estábamos en el suelo”, dijo Merb en redes sociales.

Merab Dvalishvili compartió un video dando su versión del incidente con Usman Nurmagomedov y su séquito: “Estaba haciendo una entrevista para RAF cuando Usman y sus amigos nos atacaron a mí amigo y a mí. Seguridad me detuvo a mi. Incluso nos siguieron pateando cuando estábamos en… pic.twitter.com/YUVhtElDIJ — Fanáticos del MMA GT (@fanaticosMMAGT) November 11, 2026

Usman tocó a Merab Dvalishvili y le dio una cachetada muy fuerte que sorprendió al peleador de la UFC, quien antes de poder reaccionar recibió una patada y un golpe de los acompañantes de Nurmagomedov. En los primeros 11 segundos de uno de los videos compartidos en redes Merab fue golpeado por tres personas diferentes.

El instinto de Merab Dvalishvili fue defenderse; lanzó patadas a los atacantes y después se fue contra Usman Nurmagomedov. El excampeón de la UFC recibió una golpiza porque estaba en desventaja numérica. Aunque su amigo lo defendió, recibieron muchos golpes y patadas.

🚨 Full footage of the brawl between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili is INSANE 😬



(via @RedCorner_MMA) https://t.co/YkdpD4RjYw pic.twitter.com/uSqGbjfsyc — Championship Rounds (@ChampRDS) November 11, 2026

Merab Dvalishvili reacciona a la golpiza

“Mi amigo solo tiene 21 años, es un luchador de Georgia, y estaba conmigo, peleó con los dos hermanos; Usman y Umar Nurmagomedov y solo le hicieron esto en el rosotro. Dice que peleará en MMA porque eso fue lo único que dos tipos le hicieron. También peleó con otro tipo”, dijo Merab en un video compartido en sus historias de Instagram.

Merab Dvalishvili dice que el amigo que estaba con él es un luchador de Georgia de tan solo 21 años. En los videos de redes se ve a esta persona golpear y mandar al piso a varios de sus atacantes. “La seguridad me estaba sujetando mientras me golpeaban y pateaban. Todo bien, la vida es buena muchachos” agregó.

🚨UPDATE: Merab Dvalishvili claims his 21-year-old wrestler friend fought both Usman and Umar Nurmagomedov during the altercation, and now wants to switch to MMA.



“My young friend, he’s only a 21-year-old wrestler from Georgia, and he was with me. He fought both brothers, Usman… pic.twitter.com/Wk3ewKU63K — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

¿Quiénes son Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov?

Merab Dvalishvili es un peleador profesional de artes marciales mixtas nacido en Georgia. Es una de las estrellas de la UFC por su época como campeón y constante actividad en la división de peso gallo. Ganó popularidad por su ritmo de lucha y un récord histórico de derribos y victorias consecutivas en su categoría, méritos que lo llevaron a coronarse campeón mundial de la división.

Usman Nurmagomedov es un peleador ruso de artes marciales mixtas originario de Daguestán, primo y discípulo cercano del miembro del Salón de la Fama de la UFC, Khabib Nurmagomedov. Es campeón de Professional Fighters League (PFL), una de las empresas de MMA más famosas del mundo y se dice que en 2027 peleará en UFC.

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