Alexander Volkanovski le quita el invicto a Movsar Evloev con un descomunal nocaut en UFC 333 (VIDEO)

Alexander Volkanovski terminó con el invicto de Movsar Evloev al derrotarlo en UFC 333.

El australiano Alexander Volkanovski sometió al hasta ahora invicto Movsar Evloev a los 4:54 minutos del segundo round este sábado para retener su campeonato de peso pluma en la función de UFC 333, la cual se llevó a cabo en el Etihad Arena de Yas, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El australiano de 38 años, abrumó al ruso Evloev con golpes hacia el final del asalto, enviando al retador a la lona antes de que el réferi interviniera cuando quedaban 6 segundos, logrando así su triunfo con un descomunal nocaut.

VOLK HAS DONE IT



HE REMAINS THE FEATHERWEIGHT CHAMP



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Volkanovski iguala récord

Alexander Volkanovski (29-4) consiguió su novena victoria en peleas por el título de peso pluma en UFC, igualando al brasileño Jose Aldo con la mayor cantidad en la historia de la división. Evloev (20-1) perdió por primera vez en 11 apariciones en la UFC.

“Me alegra que tuviera a un contendiente número 1 para pelear, uno claro”, manifestó Volkanovski.

Volkanovski, quien era ya el peleador de mayor edad en ganar y defender el campeonato de peso pluma de la UFC, prolongó su éxito durante su segundo reinado en la división. Mejoró a 16-3 en la UFC.

Sus seis victorias por detención han llegado por nocaut o nocaut técnico.

A pesar de su desventaja en tamaño ante el retador, Alexander Volkanovski presionó la acción desde el inicio y recuperó repetidamente la posición tras los derribos del primer asalto. A Movsar Evloev le costó convertir esas oportunidades en control sostenido.

Alexander Volkanovski abre puerta a más retadores

El australiano desarrolló hinchazón y un corte debajo del ojo izquierdo, pero siguió encontrando huecos con sus golpes. Un derechazo hizo que Evloev se tambaleara en el segundo asalto, y Volkanovski continuó con una andanada que dejó al retador cubriéndose en la lona.

Evloev ganó cada una de sus primeras 10 apariciones en la UFC por decisión. Se había convertido en el primer peleador en la historia de la promotora en iniciar su carrera con esa cantidad de triunfos por decisión.

Después, Alexander Volkanovski dio la bienvenida a más retadores en la división y afirmó que quería seguir compitiendo.

“Hay muchos de estos tipos que están tratando de conseguir ese puesto número 1”, comentó el australiano. “Están presionando por ello, y eso es lo que me gusta ver”, agregó.

EVG