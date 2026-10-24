Julián Álvarez se disculpa con afición del Atlético de Madrid y hace el gol del triunfo ante el Deportivo La Coruña

Julián Álvarez se disculpó con la hinchada del Atlético de Madrid por sus declaraciones durante el Mundial.

El delantero argentino Julián Álvarez le ofreció disculpas a la afición del Atlético de Madrid después de que durante el Mundial dijo que se marcharía del club para irse al Barcelona, a pesar de que tenía contrato, esto tras el triunfo de 1-0 sobre el Deportivo La Coruña.

La Araña externó ante las cámaras su arrentimiento ante los seguidores del equipo colchonero por lo que dijo mientras se llevaba a cabo el magno evento de la FIFA, justo después de que con un gol suyo los rojiblancos se impusieron 1-0 en el cotejo correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga.

❝Quería pedir disculpas a nuestra gente❞.



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“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial”, expresó el delantero en declaraciones a Movistar. “La verdad es que fueron una equivocación de mi parte tanto en la forma como en el momento. Y sobre todo porque, bueno, entiendo a la gente, el enojo. Yo también, como hincha, me hubiera enojado y más por como me han bancado (apoyado) siempre, durante todos estos años”, agregó Julián Álvarez.

Afición del Atlético se rinde ante Julián Álvarez

Julián Álvarez fue aclamado por los aficionados del Atlético de Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano tras aprovechar un estupendo pase de Alejandro Grimaldo y marcar el único gol del cotejo al minuto 48.

“En estas últimas semanas también han sido muy generosos, así que eso lo valoro mucho”, valoró el atacante argentino sobre los seguidores del Atleti.

“Ahora tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando en mi rendimiento junto a todo el equipo que también le quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo. Así que, nada, a trabajar, que tenemos cosas muy importantes con el equipo”, concluyó su mensaje de disculpa Julián Álvarez.

“Julián Álvarez”



Porque convirtió para el Aleti contra La Coruña. La araña está definitivamente de vuelta. pic.twitter.com/g2HQy5SUTc — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) October 24, 2026

Con su triunfo ante el Deportivo La Coruña, el Atlético de Madrid recortó provisionalmente a dos puntos la diferencia que lo separa del Barcelona, líder de LaLiga , que se enfrenta al Real Madrid en el clásico en el Camp Nou este domingo.

Julián Álvarez se estrena en LaLiga

El argentino Julián Álvarez anotó su primer gol con el Atlético de Madrid en lo que va de la actual campaña de LaLiga este sábado en el duelo ante el Deportivo La Coruña.

El ariete de 26 años de edad solamente llevaba un tanto en la Temporada 2026-2027, el cual hizo en el empate 1-1 contra el Stuttgart hace unos días en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

EVG