Valencia pierde de último minuto y Javier Aguirre sigue sin ganar en LaLiga de España

Javier Aguirre fue contratado por el Valencia para salvar al equipo del descenso; sin embargo, el técnico mexicano no ha conseguido los resultados esperados en sus primeros tres compromisos al frente del equipo de los Murciélagos.

En la Jornada 10 de LaLiga el equipo del Vasco Aguirre se enfrentó ante el Villarreal en casa y a pesar de iniciar ganando el encuentro, al final el Submarino Amarillo rescató los tres puntos con la anotación de Georges Mikautadze al minuto 96 de juego.

El Valencia se fue arriba en el marcador al minuto 38 de tiempo corrido cuando el colegiado marcó la pena máxima para los Murciélagos tras la revisión en el VAR, fue Pepelu el encargado de mandar a guardar la esférica para poner arriba a su equipo.

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Sin embargo, el planteamiento de Javier Aguirre no fue el óptimo en Mestalla, ya que decidió aguantar el resultado durante los últimos 45 minutos y el Villarreal logró empatar el tablero al 69′ con la anotación de Alexander Freeman.

El partido tuvo dos expulsados, Pape Gueye del lado del Villarreal y Harvey Elliot por parte del equipo de Javier Aguirre. El mediocampista inglés se ganó dos tarjetas amarillas en menos de un minuto y se fue temprano los vestidores.

🚨 Dramatic final for Valencia. Georges Mikautadze is in stoppage times...



🇪🇸 Valencia 1-2 Villarreal



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Javier Aguirre acumula dos empates y una derrota desde su llegada al Valencia, el director técnico mexicano no ha podido ganar con su nuevo equipo y las jornadas siguen avanzando en el torneo.

El Valencia acumula seis puntos en 10 jornadas y está a tres unidades del Rayo Vallecano, equipo que está en la decimoséptima posición, así que todavía hay oportunidad de salvar la temporada y no irse al descenso.

DCO