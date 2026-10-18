Javier Aguirre se pelea a gritos con aficionado del Valencia en pleno partido; ¡se acabó el amor! (VIDEO)

Javier Aguirre inició una nueva etapa en su carrera con el Valencia y apenas lleva dos compromisos en el banquillo del conjunto español, pero parece que la paciencia del mexicano con la afición valenciana se está agotando poco a poco después del último encuentro de los Murciélagos.

La desesperación de los fans del Valencia que asistieron al compromiso ante el Athletic Club de Bilbao comenzó a hacerse presente en los últimos minutos del compromiso, pues un aficionado comenzó a gritarle al entrenador mexicano que metiera delanteros en busca de la victoria, a lo que el Vasco le gritó “¡No hay delanteros!“. Javier Aguirre se volteó y siguió viendo el compromiso.

💥 El encontronazo de Javier Aguirre con un aficionado en el minuto 83



🦇 Aficionado: "Aguirre, ¡saca delanteros! "



🇲🇽 Aguirre: "¡No hay!"



🦇 Aficionado: "¡Saca a Aimar!"



🇲🇽 Gesto de desacuerdo del mexicano mientras se gira



👂: @DepCOPEValencia 👀: VCF Media pic.twitter.com/VLCoWe4w6t — AgoraVCF (@AgoraVCF) October 18, 2026

Javier Aguirre aún no consigue la victoria con el Valencia

Javier Aguirre llegó al Valencia con una sola misión, sacar al equipo Che de los puestos de descenso; sin embargo, aunque el Vasco no ha perdido en sus dos compromisos, la victoria aún no llega para el entrenador mexicano.

Su debut fue ante el Racing Club en el Sardinero, compromiso que terminó 2-2 tras los 90 minutos, mientras que en su segundo juego se midió al Athletic Club de Bilbao y empataron 0-0 ante los Leones, razón por la que la desesperación de la afición fue notoria en el compromiso.

Javier Aguirre y sus pupilos tienen un calendario exigente, su siguiente encuentro será ante el Villarreal, correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga y cuatro días más tarde, el 28 de octubre, se enfrentaran al Tavernes en la Copa del Rey, pero una inesperada derrota los dejaría fuera del torneo.

😄 "Estoy MUY ANIMADO, soy optimista por naturaleza y tengo mucha fe".



Javier Aguirre y la situación anímica del Valencia desde su llegada. pic.twitter.com/cvmljJgdYN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 17, 2026

¿En qué posición de la tabla general está el Valencia?

El Valencia atraviesa un duro momento en la temporada y si las victorias no empiezan a llegar, el equipo de Javier Aguirre podría descender ante de que termine la campaña en el viejo continente.

Actualmente, después de nueve jornadas, el Valencia es el decimonoveno equipo de LaLiga de España con 6 unidades; sin embargo, aún no está todo perdido para los Murciélagos, ya que están a un punto de salir de zona de descenso.

Arriba de ellos está el Elche con 7 unidades y en la posición 17 se encuentra el Levante con 7 puntos. El mercado de fichajes de invierno le podría funcionar al Vasco Aguirre para reforzar su plantilla en la búsqueda de mantenerse en primera división.

DCO