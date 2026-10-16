Javier Aguirre va por el primer mexicano para el Valencia; de brillar en la Copa del Mundo 2026 a Europa

Parece ser que Javier Aguirre ya pidió a su primer jugador mexicano para reforzar al Valencia, pues información de medios internacionales señalan que le pidió a la directiva de los Murciélagos contratar al mediocampista del Cruz Azul, Erik Lira, quien fue uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Estos rumores surgen en un momento en donde se han visto a personas que representan a Lira en las oficinas del Valencia, pero también se señala que han existido conversaciones con otros equipos europeos, por lo que el futuro del jugador de La Máquina podría cambiar en el siguiente mercado de fichajes.

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Erik Lira puede salir a Europa

Erik Lira estuvo a nada de salir a Europa en el mercado de fichajes pasado, pero una mala gestión del AS Monaco lo privó de marcharse a la Liga de Francia. Ahora en el panorama aparece la opción del Valencia, en donde recientemente fue nombrado el Vasco Aguirre como entrenador.

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Lo que estaría frenando la llegada de Lira a España es la delicada situación económica del Valencia, pero la agencia de representación del mexicano estaría analizando y buscando opciones para que el mediocampista formado y surgido en la cantera de los Pumas de la UNAM pueda dar por fin el salto al balompié del Viejo Continente.

La opción de Lira al Valencia puede cambiar lo que pasó este verano. El Mónaco no lo pudo cerrar porque no lograron quitarse a tiempo a Folarin Balogun de la plantilla. El delantero de Estados Unidos no quiso salir a otra escuadra y por lo mismo Lira no fue fichado.

“Fueron dos meses bastante complicados en lo personal, pero la verdad es que me debo a Cruz Azul. Estoy agradecido con la institución, viviendo el momento. Por algo no se dio lo que se tuvo que dar. Ahora estoy acá, a menos de 24 horas de jugar una final y estoy listo para el reto que se viene mañana”, comentó Lira, capitán del conjunto cementero, sobre su movimiento fallido a Europa.

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