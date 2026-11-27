El Columbus Crew se encargó de que la Major League Soccer (MLS) tenga un nuevo campeón este año después de eliminar al Inter Miami en la primera ronda de los playoffs. El Crew dejó a Las Garzas en el camino en una serie al mejor de tres.

Todo el partido fue muy parejo en la cancha del Lower.com Field, pero se percibía en el ambiente del compromiso que cualquier error de la defensa podría ser capitalizado por los delanteros de ambos equipos y así fue como llegó el tanto de Santiago Rodriguez que terminó con las esperanzas del conjunto de Florida.

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El Inter Miami era el equipo obligado a ganar el compromiso después de su derrota en el primer juego de esta serie. Aunque los dirigidos por el Kily González fueron los que buscaron por todos lados abrir el marcador, no conseguían ser certeros frente al marco que defendía Patrick Schulte.

Las Garzas solo tuvieron dos tiros a puerta en los 90 minutos, mientras que el Columbus Crew acumuló cinco disparos entre los tres palos que pusieron a trabajar a Dayne St. Clair.

Las tarjetas amarillas saltaron rápidamente en el encuentro, al minuto 18 Fricio Caicedo vio el cartón preventivo por una falta y como fue un partido bravo, el árbitro central Drew Fischer amonestó a cinco futbolistas durante todo el cotejo.

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Cuando parecía que tendríamos una tanda de penaltis para conocer al ganador del segundo encuentro, una pelota dentro del área fue recibida por Santiago Rodríguez, quien con su control se la acomodó a su pierna hábil y sacó un potente remate que movió las redes por primera vez en el partido.

La afición del Crew se volvió loca cuando vio el gol de Rodríguez, ya que aguantaron más de 90 minutos bajo la lluvia y el frío para ver a su equipo eliminar el Inter Miami de Leo Messi, que volverá a la actividad hasta febrero del siguiente año.

DCO