Nahuel Guzmán lleva poco más de tres años con su canal de YouTube “Miro de Atrás”, en el que tiene un podcast e invita a varios famosos, ya sean futbolistas o de otro gremio, para hablar de diferentes temas. En su último episodio tuvo a Los Caligaris en el estudio y pudieron cantar algunas canciones juntos.

‘El Patón’, además de platicar con ellos sobre la historia de la banda, también se animó a tomar el pandero e unirse a ellos para cantar algunas melodías como “Razón” o “Kilómetros”, que son de las canciones más famosas del grupo que nació en Córdoba, Argentina.

Nahuel Guzmán buscará regresar a Tigres a la Liguilla el siguiente torneo

Los Tigres tuvieron una complicada temporada este semestre, al no poder clasificar a la Liguilla del futbol mexicano y cortar una racha de 12 años consecutivos accediendo a la Fiesta Grande del balompié azteca.

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Nahuel Guzmán es uno de los jugadores referentes del conjunto felino y el siguiente año debe de ayudar a sus compañeros para poder jugar nuevamente la fase de eliminación directa.

Aunque el portero argentino ya no tiene a su lado a figuras como André-Pierre Gignac o Guido Pizzarro, el equipo de la Sultana del Norte aún tiene figuras como Juan Brunetta, Fernando Gorriarán o Diego Lainez.

Concacaf también suspendió a André-Pierre Gignac y Antonio Briseño por los altercados posteriores al partido. ı Foto: Instagram @clubtigres

Nahuel Guzmán presume a Leo Messi como uno de sus invitados en Miro de Atrás

Nahuel Guzmán ha tenido varios invitados en su podcast “Miro de Atrás”, pero uno de los más especiales y que el portero de Tigres presume es con Lionel Andrés Messi, uno de los mejores jugadores del mundo.

En el programa que tuvieron con el jugador del Inter Miami platicaron sobre la vida del campeón del mundo y Leo Messi contó como se vivió la conquista de Qatar 2022 con la Selección de Argentina.

El programa con Leo Messi es uno de los más vistos del canal y el que más presume el equipo de “Miro de Atrás”, ya que no todos tienen una plática exclusiva con el exjugador del Barcelona.

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