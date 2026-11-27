Bronson Reed tuvo dos etapas en la WWE, pero también estuvo en otras empresas internacionales.

Bronson Reed era un luchador australiano de WWE que murió a los 38 años de edad a causa de complicaciones médicas, las cuales se derivaron de una lesión que sufrió en el evento WWE Crown Jewel, celebrado en Arabia Saudita, a inicios de este mes.

El esteta, cuyo nombre real era Jermaine Haley, nació el 25 de agosto de 1988 en la ciudad de Adelaida. Tenía ascendencia samoana y desde joven probó varios deportes, pero se inclinó por la lucha libre, en la cual debutó en el 2007 bajo el nombre de Jonah Rock y J-Rock.

WWE lamenta profundamente anunciar que Jermaine Haley, conocido en el Universo WWE como Bronson Reed, ha fallecido.



Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seguidores de Jermaine. pic.twitter.com/2i2ISOfg6G — WWE Español (@wweespanol) November 28, 2026

Desde ese año y hasta el 2019 compitió en el circuito independiente australiano e internacional. En ese lapso conquistó en tres ocasiones el Campeonato Nacional Australiano de Wrestle Rampage y el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Melbourne City Wrestling.

La llegada de Bronson Reed a la WWE

Fue en enero del 2019 cuando Bronson Reed comenzó su andar en la WWE, tras unirse a NXT, proclamándose campeón de NXT en el 2021.

Dicho logro lo consiguió en mayo del 2021, justo antes de que fuera despedido de la compañía por recortes presupuestales.

Bronson Reed regresó al elenco principal en diciembre del 2022 bajo el mando creativo de Triple H. En su segunda etapa en WWE, el australiano conquistó la Batalla Real de Andre the Giant en el 2024 y también formó parte de la facción The Vision.

Su último evento en la WWE fue el 7 de noviembre de este año en WWE Crown Jewel, evento que se llevó a cabo en Arabia Saudita, y en el cual sufrió múltiples fracturas de costillas y una laceración en el riñón después de que Oba Femi lo lanzó contra dos mesas que estaban fuera del escenario.

¿En qué otras empresas de WWE estuvo Bronson Reed?

Bronson Reed estuvo en otras empresas internacionales de lucha libre, como New Japan Pro-Wreestling, Impact Wrestling, Pro Wrestling Guerrilla y Pro Wrestling NOAH, donde formó parte de la agrupación original The Mighty Don’t Kneel.

El exluchador australiano ya había tenido algunos momentos complicados, pues en el 2024 se sobrepuso a una fractura en el pie y a un desgarro de bíceps a inicios de este año, lo cual derivó en que tuviera un cambio físico muy notorio.

EVG