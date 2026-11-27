El mundo de la lucha libre está de luto, después de que este viernes la WWE dio a conocer la muerte de Jermaine Haley, mejor conocido por los aficionados como Bronson Reed, a los 38 años de edad.

En sus redes sociales, la empresa de lucha libre profesional más grande del mundo, reveló que el deceso del luchador australiano se debió a complicaciones médicas.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today.



Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. pic.twitter.com/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026

“Jermaine fue una figura legendaria en la WWE, pero, lo que es más importante, fue una persona fenomenal, un hombre de familia ejemplar y un colega muy querido”, resaltó la WWE en el comunicado en el que anunció la muerte de Bronson Reed.

¿Qué le pasó a Bronson Reed?

Bronson Reed sufrió una lesión durante el evento WWE Crown Jewel, en Arabia Saudita. Medios reportaron que el luchador tuvo múltiples fracturas de costillas y una laceración en el riñón.

Por este motivo, el esteta australiano tuvo que quedarse en el país de Medio Oriente, donde recibió tratamiento médico adicional.

Dos medios estadounidenses especializados en lucha libre dieron a conocer que la estrella de la WWE había vuelto a Estados Unidos el 18 de noviembre.

WWE wrestler Bronson Reed died today at 38 years old.



His death came weeks after he suffered multiple broken ribs and a lacerated kidney at Crown Jewel in Saudi Arabia, after he was thrown off stage by Oba Femi during a match. pic.twitter.com/2aS3HiHaBs — FreeThinkerFitness (@FreeThinkerFit) November 28, 2026

¿A quién enfrentó Bronson Reed en su última lucha?

Bronson Reed se subió al ring por última vez el 7 de noviembre de este año, cuando enfrentó a Oba Femi luego de que éste último intervino en la defensa del Campeonato Mundial de Parejas de The Vision contra Penta Zero Miedo y Je’Von Evans, durante el WWE Crown Jewel.

Después de que tomó la delantera de manera muy rápida, Oba Femi lanzó a Bronson Reed contra dos mesas que se encontraban fuera del escenario, hecho que produjo sus fracturas de costillas y laceración en el riñón.

¿Cuánto tiempo estuvo Bronson Reed en la WWE?

El australiano Bronson Reed tuvo dos etapas durante su carrera en la WWE, la primera de ellas entre enero del 2019 y agosto del 2021.

El 19 de diciembre del 2022 había vuelto a la compañía de lucha libre más importante del mundo, luego de un breve paso en empresas como Impact Wrestling y NJPW.

EVG