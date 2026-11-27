Portero del Toluca se fue expulsado por agredir a su rival.

El Toluca Sub-21 dejó ir la ventaja de dos goles que tenía en el partido gracias a un penalti, además de que perderán a su portero titular para el encuentro de vuelta por la tarjeta roja que se ganó el cancerbero después de golpear a su rival que intentaba llevarse la pelota.

Dos jugadores del Monterrey corrieron a la portería del Toluca en cuanto el balón tocó las redes, uno de los futbolistas empujó al portero para quitarle la pelota y el arquero de los Diablos Rojos reaccionó de la peor forma posible, golpeando en la cara al jugador de Rayados con ambos puños, por lo que se fue expulsado.

#Sub21 | Luis Rojas aprovecha la pena máxima y acorta distancias en el marcador. ⚽️



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Toluca buscará el pase a las semifinales de la Sub-21 con su portero suplente

Eros García es el nombre del guardameta que fue expulsado en el partido de ida entre Toluca y Monterrey por golpear a su rival en la cara después de recibir el tercer gol de los Rayados en el encuentro.

Ahora los Diablos Rojos deberán de confiar en el portero suplente para el compromiso de vuelta y será una oportunidad de oro para David Shrem para demostrar de lo que es capaz y pelear por el puesto en el once titular del equipo comandado por Cristian Viola.

Durante el torneo regular, David Shrem disputó nueve compromisos con su equipo y sumó 810 minutos con los Diablos Rojos en el certamen. Ahora volverá a la portería del conjunto choricero para buscar el pase a las semifinales del certamen juvenil.

90' ⏱️ | #Sub21 | Monterrey 3-4 Toluca |



Finaliza el partido en El Barrial. Dejamos todo hasta el último minuto. 🔥



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¿Qué equipos están disputando la Liguilla del Apertura 2026 Sub-21?

Ya solo quedan ocho equipos con vida en el torneo nacional Sub-21, de los cuáles Monterrey y Toluca están disputando uno de los cupos en las semifinales de la Liga MX.

En las otras llaves el León enfrenta al Atlante, Puebla busca eliminar a los Pumas y las Chivas se ven las caras con Juárez. Cabe recalcar que esta categoría es una antes de la Primera División así que ya se ven partidos de alta intensidad.

Los partidos de vuelta se jugarán el sábado 28 y domingo 29 de noviembre para conocer a los cuatro equipos que jugarán las semifinales del certamen en busca de llegar a la gran final.

DCO