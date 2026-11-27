Sale a la luz el video del mal pintado de una cancha de la Liga MX.

La Liga MX nunca dejará de sorprendernos con cada insólito momento que ocurre cuando los equipos van a saltar al campo de juego. En esta ocasión fue en el partido entre el León y el Cruz Azul en el que las líneas de meta dieron mucho de que hablar.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que una persona de mantenimiento del Estadio León se puso a pintar las líneas que delimitan el terreno de juego a segundos de que arrancara el partido, pero lo impresionante fue que en un partido de primera división la línea estaba descuadrada, algo que podría generar un problema en el partido.

La primera división de México es un chiste. 😂🤣#RDF🐅 pic.twitter.com/dBTIOEgpdB — República de FiFidonia (@RepDeFiFidonia) November 27, 2026

El mal pintado del campo de juego podría ocasionar un problema

El video comenzó a generar diversos comentarios por el pintado del campo, pero esto se debió a la lluvia que se presentó en las inmediaciones del Estadio León horas antes de que ambos equipos saltaran al campo para disputar el encuentro.

Pintar la cancha de esta forma puede ocasionar problemas por el hecho de que la línea no está bien trazada, por lo que alguna decisión polémica como un gol, tiro de esquina o saque de meta puede ser cuestionable al no estar como se debe.

Es por eso que en redes sociales varios aficionados calificaron esta acción como “lamentable”, mientras que otros recordaron las líneas de cal en el futbol de llano, las cuales tampoco están derechas y se tienen que marcar a cada rato.

DCO