Él es el novio de Andrea de Nigris

Andrea de Nigris se comprometió con su novio y la noticia hizo explotar las redes sociales. La hermana de Aldo de Nigris y nieta de doña Alegría dio a conocer las fotografías del momento en que su novio le pidió matrimonio.

El novio de Andrea no es famoso en las redes sociales como ella, pero aparece en sus videos y además ella lo presentó a sus seguidores para dar a conocer públicamente su relación.

¿Quién es Leo, el novio de Andrea de Nigris?

El novio de Andrea de Nigris se llama Leobardo, pero ella le dice Leo o Leito en todos los videos en los que él sale con ella.

El joven tiene 25 años de edad y se conocieron en el 2023 en un Halloween que ella organizó y Leo llegó de invitado por unos amigos en común que tiene con Andrea.

Andrea de Nigris y su novio Leo ı Foto: YT Andrea de Nigris

En el reciente episodio del podcast de Andrea llamado No es la edad, ella contó los detalles de su relación y cómo se conocieron.

La influencer señaló que en esa fiesta ella no ligó con él, sino que solo tuvieron una interacción breve en la que ella le pidió tomarle fotos, las cuales no le gustaron a la sobrina de Poncho de Nigris.

La creadora de contenido dijo que se reencontraron hasta cuatro meses después y posteriormente Leo le pidió a loos amigos en común que los volvieran a juntar porque a él le había gustado mucho ella.

Andrea de Nigris contó que en ese momento ella no estaba buscando pareja, pero que ella no sintió que su acercamiento con él fuera en plan de ligue, sino de amistad genuina.

¿A qué se dedica Leo, el novio de Andrea de Nigris?

Por el momento no se conoce la ocupación del novio de Andrea de Nigris, ya que él no es una persona pública como la familia de la influencer, sin embargo, él aparece en algunos videos con ella.

El joven recibió su primera funa tras ser presentado en las redes de Andrea, ya que fue blanco de hate por su físico, sin embargo, la influencer ha dejado claro que a ella no le importa lo que digan de su novio, pues ella es muy feliz y asegura que él es muy linda persona.

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