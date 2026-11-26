La influencer Andrea de Nigris, hermana de Aldo de Nigris y nieta de doña Alegría, anunció en sus redes sociales que se comprometió con su novio.

En su cuenta de Instagram, la joven creadora de contenido compartió románticas fotos en las que muestra la manera en la que su novio le pidió matrimonio.

En las imágenes se puede ver que la llevó en helicóptero a un lugar donde estaba en letras gigantes: “¿Te quieres casar conmigo?“.

Desde los aires se veían las letras y una vez que bajaron del helicóptero, su novio le entregó el anillo.

La influencer dijo que sí y en las imágenes ella presumió su anillo de compromiso y dos enormes ramos de rosas que su ahora prometido le entregó.

La hermana de Aldo de Nigris acompañó las imágenes en la publicación con un mensaje en el que se lee: “Me caso con mi mejor amigo”.

Sus amigos y familiares le dejaron emotivos comentarios para felicitarla, como su tío Poncho de Nigris, pero los fans señalaron que a su abuela doña Alegría no le va a gustar y se va a infartar.

Doña Alegría ha expresado que no quiere al novio de Andrea de Nigris

Doña Alegría está encerrada en La Mansión VIP y ahí ha comentado que no está de acuerdo con la relación de su nieto Andrea con el joven que es su novio.

Y es que doña Alegría ha mencionado que no le gusta que él tenga sobrepeso, incluso señaló que Andrea lo eligió así para que no la deje en caso de que su nieta suba de peso.

Tras estos comentarios que la señora ha dicho, los usuarios de Internet inmediatamente comentaron que cuando doña Alegría salga de la casa se va a infartar al saber la noticia.

Otros más hasta pidieron que le enviaran superchat para que la señora se enojé desde ahora.

“Amo que fue mientras no está doña Alegría”, “Aprovechó que doña Alegría está encerrada”, “Mándenle superchat a Doña Alegria avisándole”, “Doña alegria se va mega infartar”, “Hagan la boda ya antes que salga la abuela”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

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