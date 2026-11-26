César Romo, actual pareja de Paola Dalay, generó cientos de reacciones después de comentar una fotografía de la creadora de contenido junto a la hija que tuvo con José Eduardo Derbez.

Aunque muchos interpretaron sus palabras como una muestra de afecto, otros usuarios consideraron que el comentario no era apropiado y no tardaron en expresar su descontento.

El comentario de César Romo sobre la hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez que enfureció a las redes

La controversia comenzó cuando Paola Dalay compartió una imagen en la que aparece junto a la pequeña que tuvo con José Eduardo Derbez. Entre los mensajes que recibió la publicación destacó el de César Romo, quien escribió: “Me encanta lo cariñosa que eres con Tessa”.

Las palabras del futbolista buscaban reflejar el cariño que siente por su pareja y por la menor, pero varios usuarios reaccionaron de inmediato.

Mientras algunos defendieron a César Romo y aseguraron que se trató de un mensaje inocente, otros aseguraron que el comentario podía prestarse a interpretaciones equivocadas.

César Romo comenta una foto de Paola Dalay junto a su hija ı Foto: Captura de pantalla

Algunas respuestas al comentario de César Romo en la foto de Paola Dalay junto a su hija con José Eduardo Derbez fueron:

“Tú de verdad no opines”

“Tampoco es de a fuerza comentar”

“Es lo mínimo, es su mamá”

“Cuando un hombre de demuestra admiración por su pareja ahí es green flag”

“Ay, qué bonito que llegarás a la vida de de Paola y estés tan al pendiente de ella. Hacen una pareja hermosa”

Pese a la polémica, ni Paola Dalay ni César Romo respondieron a los cuestionamientos y continúan compartiendo momentos románticos de su relación con sus seguidores. La publicación continuó generando debate entre los internautas.

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