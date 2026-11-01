José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron oficialmente el fin de su relación, después de meses de especulaciones sobre que estaban atravesando una crisis sentimental. El actor y la influencer compartieron la noticia a través de un video publicado en redes sociales.

La pareja inició su historia de amor en 2020 y en junio de 2024 se convirtieron en padres. Durante su noviazgo, ambos acostumbraban a mostrar algunos momentos de su vida juntos, pero en junio de este año usuarios notaron que Dalay eliminó algunas fotografías en las que aparecía el hijo de Victoria Ruffo, lo que levantó sospechas de su ruptura.

Video | Así anunciaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay su separación

Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron su separación a través de un video publicado en redes sociales. La influencer fue quien inició el mensaje explicando la situación a sus seguidores.

“Queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles”, dice Paola, quien constantemente se arregla la gorra que trae puesta.

De inmediato, José Eduardo Derbez detalló que la decisión fue tomada con respeto y pensando en su bebé: “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”.

El actor también reconoció lo difícil que fue hablar públicamente del tema, pues dio a entender que estaban definiendo si continuaban o no con la relación: “Si no lo habíamos dicho antes tampoco sabíamos cómo decirlo, ni nosotros sabíamos qué onda... ya no estamos juntos y siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”.

Por su parte, Paola Dalay adelantó que seguirán coincidiendo en distintos momentos por el bienestar de su hija. “Nos seguirán viendo juntos a veces”, dijo al finalizar el video.

Actualmente el video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciando su separación cuenta con 110 mil Me Gusta en Instagram, y no tiene comentarios, pues fueron limitados de la publicación.

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