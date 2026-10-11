Ashley de Ha*Ash se sincera sobre su doloroso divorcio: ‘Se me rompió la costilla’ | VIDEO

Ashley Grace Pérez Mosa, integrante del grupo pop Ha*Ash, sorprendió al revelar que estuvo casada y atravesó un duro proceso se divorcio por el que sufrió una depresión profunda.

La cantante confesó que su matrimonio terminó mientras que ella se encontraba de gira con su hermana Hanna, pero que ella permaneció ignorante sobre el fin de su relación hasta que llegó de vuelta a su casa, al completar los conciertos.

Ha*Ash ha sido una banda que ha destacado por mantenerse en su mayor parte fuera de las polémicas, por lo que Ashley y su hermana han mantenido sus vidas privadas lejos de las cámaras y la especulación.

Ashley de Ha*Ash se sincera sobre su divorcio

En una reciente entrevista con Daniel Valle para el pódcast Noches cromáticas, la cantante se sinceró sobre la complicada etapa que atravesó fuera del escrutinio público.

La famosa se reservó varios detalles, ya que no aclaró cuándo se casó o cuántos años duó su matrimonio, ni dio detalles sobre quién es su ex esposo.

Según contó, fue en plena gira de la banda que su ex pareja decidió mudarse de la casa que compartían. “Él, mientras estaba en la gira, empacó sus cosas y se iba. Y fue un día llegar a la casa… y estaba vacío”, recordó ella.

Pese a esto, al mujer todavía tenía varios compromisos laborales, por lo que en medio del duelo tuvo que afrontar la ruptura sin detener su actividad musical.

“Enflaqué mucho, la verdad, por la depresión (...). Lo peor es que se me rompió la costilla, o sea, estaba muy mal, pero así di una gira, porque me divorcié”, relató.

En ese sentido, señaló que muchas personas de su entorno se preocuparon por su estabilidad física: “Fue una época en la gira en la que comía barras de proteína, todo el mundo me estaba tratando de engordar”, recordó.

“Cuando estás tan triste, puedes comer, puedes hacer lo que sea, y enflacaba, enflacaba, enflacaba”, explicó, “llegó un punto en el que estaba tan flaca, que se me fueron las nachas, pero ya estoy regresando”.

Además, recordó lo doloroso que resultó para ella interpretar el tema No fue lo que hiciste”, una canción vinculada emocionalmente con aquella relación. “La estaba pasando tan mal, o sea, yo llorando en todos los shows”, confesó.

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