La cantante española Rosalía volvió a acaparar la atención de miles con su participación como invitada en el programa estadounidense Saturday Night Live, donde su actuación musical rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Uno de los momentos más destacados fue cuando la artista española se mantuvo sobre las puntas de sus pies durante prácticamente toda su interpretación de “Reliquia” y frente a las cámaras.

Rosalía sorprende al cantar en puntas por casi cuatro minutos en Saturday Night Live | VIDEO

Anoche, en Saturday Night Live, Rosalía lució un tutú negro para interpretar completamente en español algunos éxitos de su más reciente álbum LUX.

La catalana permaneció inmóvil sobre las puntas de sus pies durante casi cuatro minutos, mientras cantaba “Reliquia”, una decisión artística que llamó la atención tanto del público como de los espectadores del programa.

Hacia el final del número, su actuación incorporó a un grupo de bailarines, aunque la cantante mantuvo la técnica de puntas sin desplazarse por el escenario

Rosalía también cantó “Magnolias”, otro tema del álbum LUX, y sorprendió al público con su performance pues usó un vestido blanco con transparencias y cantó bajo una lluvia artificial, lo que aumentó el dramatismo den entorno.

Saturday Night Live anunció desde días antes que la intérprete de “La Perla” participaría en la emisión del programa de este sábado mediante un video promocional junto al comediante Shane Gillis, anfitrión. Además de su actuación musical, la intérprete participó en uno de los segmentos de humor del programa.

Esta es la segunda aparición de Rosalía en SNL, la primera vez que participó fue en 2022, en el episodio 15 de la temporada 47, y cantó “Chicken Teriyaki”.

¿Dónde ver la presentación de Rosalía en Saturday Night Live?

Algunos fragmentos de la presentación musical de Rosalía en Saturday Night Live, de la transmisión del sábado 10 de octubre de 2026, están disponibles en YouTube. A continuación, te compartimos el video del show de “Reliquia”.

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