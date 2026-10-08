¿Anne Carson es admiradora de Rosalía?

En plena gira de la cantante española Rosalía, la poeta Anne Carson, galardonada con el Premio Nobel de Literatura, fue tema de conversación en redes sociales, luego de escribir un artículo sobre el concierto de la gira LUX de la “Motomami” en la revista London Review of Books.

El texto comenzaba con la frase: “Tengo resaca de Rosalía”. Anne Carson había ido a verla en el concierto de Chicago del 20 de junio.

En el texto, entre la reseña, la crítica, el ensayo y la crónica, Anne Carson destacaba que la voz de Rosalía “es una maravilla”. “Podría pasar de maravillosa a milagrosa en unos años”, decía del instrumento principal de la cantante de “Saoko”.

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Anne Carson también se detenía en el interés de Rosalía por lo mítico.

“Es evidente que Rosalía siente una profunda admiración por las reflexiones místicas y el ejemplo de santidad de figuras como Simone Weil, a quien sus letras casi citan de vez en cuando”, comentaba en el artículo.

Destacaba la intensidad del baile de Rosalía, artista a quien definía como “la personificación del glamour y la fuerza femenina”.

“Sabe cómo hacer pucheros, posar y parodiar su propia seducción: este es el nuevo feminismo. Me fascina”, comentaba.

A partir del concierto de la cantante española, la poeta y traductora también profundiza sobre “¿qué es cantar, después de todo? ¿Por qué nos atraviesa?” y se pregunta qué hace posible que en un espectáculo queramos gritar. Contaba que ella también sintió esa necesidad de gritar, aunque no lo hizo.

En ese mismo artículo, Anne Carson reflexionaba sobre la inmediatez de la actualidad, pues después de haber vivido ese concierto, describe cómo en el tren la euforia se diluye y cada persona “se sumerge en un ensueño, ajustándose los auriculares”.

El artículo de Anne Carson generó toda una conversación; escritoras y cantantes lo compartieron.

En su gira LUX, Rosalía dialoga con diversas artes, desde la ópera a través del canto o la traducción de sus canciones durante todo el concierto hasta la pintura (Degas y Francisco de Goya), el ballet, la danza contemporánea, la escultura y la música clásica.

Para artistas como Joselo Rangel, integrante de Café Tacvba, con este concierto, Rosalía revoluciona los conciertos en vivo.

BREAKING NEWS

The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

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