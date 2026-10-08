Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

La autora canadiense Anne Carson fue galardonada este jueves con el Nobel de Literatura “por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Después de seis años del premio a Louise Glück, la Academia Sueca volvió a elegir a una poeta. Dio a conocer la noticia en Estocolmo, Suecia.

La institución destacó que la poeta y escritora Anne Carson “ha combinado, a lo largo de toda su carrera, la escritura de poesía con la labor de traducción y la docencia en diversas universidades.

Resaltó que la mayor parte de su producción literaria, “se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de hallar nuevos significados. Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra”.

También se destacó que sus traducciones del griego clásico “pueden considerarse obras independientes por derecho propio”. Se encuentran su interpretación de los fragmentos poéticos de Safo, “If Not, Winter” (2002), además de tragedias como “Electra” (2001) y “Antígona” (2015), de Sófocles, y “Bakkhai” (2015), de Eurípides.

La nueva secretaria permanente de la institución, Ingrid Carlberg, dio a conocer que ya habían hablado con Anne Carson, quien recibió con sorpresa la noticia en Islandia.

“Ahora mismo está en Islandia, donde está escuchando el viento. Ella estaba sorprendida, pero muy feliz. Pude escuchar eso en su voz”, detalló.

¿Quién es Anne Carson?

Anne Carson (Toronto, 1950) es considerada por la crítica literaria como la poeta viva más importante de las letras anglosajonas. A lo largo de su carrera ha conjugado la escritura de poesía con su labor como traductora y docente.

Susan Sontag llegó a decir que “Anne Carson es una escritora culta, inquietante y atrevida. Su poesía ofrece intensidades hipnóticas”.

Hija de un empleado bancario, entre sus obras más destacadas se encuentra Autobiografía de Rojo, novela en verso en la que se inspira en el mito del monstruo alado Gerión.

También es autora de La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos, en el que a lo largo de 29 tangos cuenta la historia de un matrimonio que se derrumba.

Otro título de su autoría es Eros: Poética del deseo, en la que indaga en qué sucede cuando nos enamoramos y por qué el amor y el odio convergen en el amor.

Entre su vasta obra también destaca Decreación, uno de los libros centrales. “Este libro empieza con la forma: con la disolución de la forma. Y sus formas son diversas: libreto de ópera, guion para la pantalla, poema, oratorio, lista de pendientes, rapto... El proceso de disolución es tierno, pero la ternura puede cambiarlo todo, o eso parece creer la autora, quien se sirve de un elenco extraordinario –Homero, Safo, Longino, Samuel Beckett, Virginia Woolf o la misma Simone Weil– para emprender un viaje cuyo destino, desde tiempos inmemoriales, es el sueño, ese conocimiento que se da solo en el dormir”, ha destacado la editorial Vaso Roto.

BREAKING NEWS

The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

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