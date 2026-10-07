Henri Kagan y Kenso Soai ganan el Premio Nobel de Química 2026

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri B. Kagan y Kenso Soai por su trabajo pionero en el campo de la química asimétrica, al desentrañar el misterio de cómo las moléculas existen como imágenes especulares no idénticas entre sí.

Ambos compartirán el premio dotado con 12 millones de coronas suecas, que anunció el miércoles la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo.

Su trabajo se basa en el concepto de quiralidad: la propiedad por la cual la estructura de las moléculas puede ser una imagen especular de otra, algo así como nuestras manos. En la naturaleza, la mayoría de las moléculas suelen presentarse casi siempre en una sola variedad —un fenómeno conocido como homoquiralidad—, lo que durante mucho tiempo ha desconcertado a los científicos.

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“Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir la homoquiralidad de forma espontánea. Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares”, declaró Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.

A principios de la década de 1980, Kagan halló formas de manipular reacciones químicas mediante distintos tipos de catalizadores, lo que permitió a los científicos generar un mayor exceso de una de las moléculas que son imagen especular de la otra.

Soai partió de esta base para diseñar una reacción química en la que solo se formaba una de las dos imágenes posibles. “A excepción de la propia vida, nadie había logrado antes tal hazaña”, señaló el Comité Nobel.

David Pendlebury, responsable de Análisis de Investigación del Instituto de Información Científica de Clarivate, afirmó que este trabajo abrió nuevas vías para los químicos que investigan el origen de la complejidad molecular.

“El Premio Nobel de Química de este año reconoce descubrimientos cuya influencia se ha desarrollado a lo largo de décadas”, comentó.

“El galardón nos recuerda que los avances transformadores suelen surgir de investigaciones sostenidas impulsadas por la curiosidad, y que la importancia de los descubrimientos científicos fundamentales puede tardar muchos años, o incluso décadas, en ser plenamente valorada”.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” pic.twitter.com/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

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