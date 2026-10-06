Francis Halzen gana el Premio Nobel de Física 2026

El físico de partículas belga-estadounidense Francis Halzen ganó el Premio Nobel de Física de 2026 por su trabajo pionero en la creación de un observatorio destinado a detectar algunas de las partículas más esquivas del universo, los neutrinos de alta energía, y a desentrañar cómo se forman.

Francis Halzen se dio cuenta de que el hielo del Polo Sur podía utilizarse para rastrear los neutrinos, a veces conocidos como “partículas fantasma” por la forma en que atraviesan la Tierra y nuestros cuerpos sin dejar rastro, y sólo interactúan con la materia en contadas ocasiones.

“Estos mensajeros traen información del cosmos”, dijo Eva Olsson, de la Real Academia Sueca de Ciencias, en una rueda de prensa.

“Nos abren la puerta a galaxias lejanas y nos hablan de los procesos que tienen lugar en las estrellas que explotan”.

Las interacciones de neutrinos registradas por el observatorio IceCube en la Antártida proporcionan a los investigadores conocimientos sobre cómo se crean los neutrinos de alta energía, lo que podría incluso revelar fenómenos cósmicos hasta ahora desconocidos, según ha señalado el organismo.

“Francis Halzen ha dirigido un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos ha proporcionado un instrumento fantástico”, dijo Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física, en un comunicado.

“Su tenacidad y visión científica han allanado el camino para un nuevo tipo de astronomía”.

En 2014, la revista estadounidense Smithsonian bautizó a Francis Halzen como “el hombre del neutrino” al otorgarle uno de sus premios a la ingeniosidad, elogiándolo por un “experimento asombroso (que) anuncia el comienzo de una nueva era en la astronomía”.

Incluso publicó un cómic que ilustraba su vida: “Cómo la búsqueda del cosmos por parte de un físico despegó en la Antártida”.

Los ganadores del Premio Nobel de Física son elegidos por la Real Academia Sueca de Ciencias y reciben una dotación total de 12 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares), que se reparte entre los premiados si hay varios.

Los Premios Nobel se crearon en virtud del testamento del inventor y empresario sueco Alfred Nobel, cuya fortuna se basó en parte en la invención de la dinamita.

Otorgados por primera vez en 1901, los premios reconocen los logros en ciencia, literatura y paz, a los que más tarde se añadió el premio de Economía, instituido por el Banco de Suecia.

La física ocupó un lugar destacado en el testamento de Nobel y el premio sigue siendo una de las máximas distinciones de esta disciplina.

A lo largo de las décadas, ha reconocido descubrimientos que han transformado de manera fundamental la comprensión que tiene la humanidad del universo.

Entre los galardonados del pasado se encuentran algunas de las figuras más célebres de la ciencia, como Albert Einstein, Maria Sklodowska-Curie y Pierre Curie, Max Planck y Niels Bohr, cuyos trabajos contribuyeron a sentar las bases de la física moderna.

El premio de Física del año pasado fue otorgado a los científicos estadounidenses John Clarke, Michel Devoret y John Martinis por experimentos que demostraron los principios de la física cuántica en la práctica, una investigación que se considera que contribuye al avance de la próxima generación de informática y otras tecnologías digitales.

Este premio ha sido el segundo de los Nobel de este año en darse a conocer, tras el anuncio del premio de Medicina del lunes.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” pic.twitter.com/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

Te puede interesar:

- CSP reprocha a Kuri por proyecto de seguridad con EU que salta a Federación

- Decisiones guindas: dan Juárez a Chávez; Monreal no se reelige

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR