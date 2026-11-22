Las lluvias que afectan a Ecuador mantienen bajo vigilancia a varias comunidades de la provincia de Guayas. La preocupación se concentra en los sectores cercanos al río Daule, donde el aumento de los niveles de agua y las descargas preventivas de una importante represa han encendido las alertas por posibles inundaciones.

La situación también ha generado inquietud entre los habitantes de las localidades ribereñas, mientras en redes sociales circulan imágenes y videos de calles anegadas, corrientes de agua y zonas afectadas por las precipitaciones. Las autoridades mantienen el seguimiento de los cuerpos hídricos para identificar nuevos riesgos.

El escenario ocurre en medio de las condiciones climáticas relacionadas con el fenómeno de El Niño, que han provocado afectaciones en distintas provincias ecuatorianas. Los reportes más recientes advierten que el río Daule se encuentra entre los cuerpos de agua que presentan desbordamientos.

#URGENTE #Terrible

El cantón Milagro, en Guayas fue declarado en emergencia por las fuertes lluvias e inundaciones producto del Fenómeno del Niño.

Autoridades de @Riesgos_Ec , la alcaldía, @CTEcuador y @PoliciaEcZona5 ayudan en las zonas afectadas.#Ecuador #ATENCIÓN pic.twitter.com/kX2rqLuVna — EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) November 19, 2026

¿Cuál es el estado del río Daule?

De acuerdo con el reporte difundido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador, el país registra 36 cuerpos hídricos desbordados y otros 17 con tendencia a incrementar sus niveles.

Dentro de la provincia de Guayas aparece el río Daule, junto con otros afluentes como los ríos Pula, Vinces, Arenas y Salitre. El informe también identifica afectaciones en diferentes sectores de la provincia, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia de las comunidades cercanas.

La preocupación se extiende a cantones como Santa Lucía, Palestina y Balzar, donde se han reportado afectaciones tanto en zonas rurales como en áreas urbanas. Las autoridades locales activaron medidas preventivas para atender a las familias que podrían resultar perjudicadas por las crecidas.

Fuertes lluvias | Inundaciones en el sector del Hospital Los Ceibos, en Guayaquil



Las precipitaciones registradas en Guayaquil provocaron acumulación de agua en las vías cercanas al Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos.



La situación complica la circulación… pic.twitter.com/JgwT6SM6Dx — Llamingo.Ec (@LlamingoE) November 21, 2026

Otro factor que mantiene la atención sobre el río es la operación de la represa Daule-Peripa. Desde inicios de noviembre, la empresa pública Celec EP Hidronación ejecuta descargas controladas hacia el afluente para regular el volumen almacenado ante el fuerte ingreso de agua, y las autoridades advierten que, de persistir las lluvias, el embalse podría alcanzar su cota máxima a mediados de diciembre y requerir liberaciones mayores.

La liberación de agua puede provocar un aumento progresivo del caudal aguas abajo, aunque sus efectos dependen de la ubicación de cada comunidad y de las condiciones del cauce.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los habitantes de las riberas mantenerse informados mediante canales oficiales, evitar acercarse a las orillas y no realizar actividades dentro de los cauces.

🇪🇨ECUADOR

🚨🌀S.O.S.



Reporte Ciudadano‼️

1 Los Ceibos #Guayaquil , vehículos casi cubiertoa por el agua.



2 Av #Daule colapsadappr la inundación



3 #Samborondón no fue la excepción, personas que se movilizaban en un expreso fueron auxiliadas #Guayas pic.twitter.com/bMlHeXOp4Q — FILIPINA NEWS 507 (@agrimensuraferg) October 26, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT