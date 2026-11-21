ICE arresta a padre e hija en aeropuerto de Seattle, Estados Unidos.

Ante la mirada de decenas de pasajeros y en una “angustiante” escena, dos personas fueron detenidas por agentes del ICE (siglas en ingles para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma de Washington, en Estados Unidos.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas de este sábado cuando los pasajeros comenzaban a abordar el vuelo 1306 de Alaska Airlines y agentes federales, con el rostro cubierto, irrumpieron en la pasarela de embarque para detener a Ricardo Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano que, según el ICE, permanecía en Estados Unidos “más allá del plazo autorizado por su visa”.

Un video del momento del arresto, difundido en redes sociales, muestra a los agentes mientras forcejean con una mujer y al fondo se escuchan gritos desesperados. En un momento, la mujer reclama a los oficiales por llevarse a su familiar y asegura que cuentan con autorización para permanecer y trabajar en Estados Unidos.

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“Se están llevando a mi papá Ricardo Larrondo, tenemos permiso de trabajo”, exclama la mujer, identificada por el ICE como Sofía Hernández Mejía. No obstante, mientras forcejea con los agentes, en la grabación es posible escuchar que la mujer se identifica como Sofía Larrondo.

Posteriormente, el ICE informó que ambas personas fueron detenidas, aunque la mujer podría enfrentar cargos por agresión debido a que, supuestamente, habría arrojado café caliente a los agentes que participaban en el operativo.

⭕ Agentes de ICE detienen a un padre y a su hija al abordar un vuelo en Seattle-Tacoma



🔴 Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a un hombre y posteriormente a su hija en un puente de embarque del aeropuerto de… pic.twitter.com/ufGCBchm06 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 22, 2026

Alaska Airlines colaborara para esclarecer el ‘angustiante’ incidente

Sobre lo ocurrido, Alaska Airlines aseguró no haber recibido una notificación previa sobre el despliegue de la autoridad migratoria, y expresó su preocupación por lo que calificó como un incidente “angustiante”, que ocurre en la víspera del Día de Acción de Gracias.

La aerolínea informó que colaborara con las autoridades correspondientes “para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, incluyendo si se siguieron los protocolos correspondientes”.

Sobre el incidente, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, cuestionó las tácticas utilizadas por los agentes migratorios y pidió que abandonen los aeropuertos del estado.

En conferencia de prensa, Ferguson calificó las imágenes difundidas del operativo como “horribles” y “estremecedoras”.

“El video es horroroso y da escalofríos”, expresó, y sostuvo que Estados Unidos necesita una seguridad fronteriza “eficaz, ético y humano, y el ICE no es ese sistema”.

Ferguson consideró que el ICE pudo haber infringido una legislación estatal que firmó en marzo pasado y que establece restricciones para el uso de mascarillas.

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cehr