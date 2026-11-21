Resultados de la Lotería del Cauca 2638 del 21 de noviembre del 2026.

La Lotería del Cauca jugó su sorteo 2638 el sábado 21 de noviembre del 2026 . El número ganador del premio mayor fue el 2151 con la serie 020.

Lotería del Cauca 2638: número ganador 2151 · Serie 020

Número ganador: 2151

Serie: 020

Número de sorteo: 2638

Hora del sorteo: 23:00 horas

¿Cómo se juega la lotería de billete?

Las loterías tradicionales colombianas se juegan con billete físico o digital. Cada billete tiene un número de cuatro cifras y una serie de tres. Para ganar el premio mayor hay que acertar ambos. El billete se divide en fracciones, y quien tiene una fracción gana la parte proporcional del premio.

¿Cómo cobrar el premio?

Los premios menores se pagan en los puntos de venta autorizados. Para el premio mayor y los secos se acude directamente a la lotería o a la entidad financiera que esta designe, con el billete original y cédula. El plazo de reclamación es de un año contado desde la fecha del sorteo.

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¿A qué hora juega Lotería del Cauca?

Lotería del Cauca se sortea los sábados a las 11:00 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.

Los únicos resultados con validez oficial son aquellos consignados en el acta firmada por los delegados y las autoridades presentes en el sorteo de la Lotería del Cauca. ı Foto: Gemini.

¿Dónde se juega y dónde se cobra?

Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete; para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.

Verifica siempre con la fuente oficial

Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.

Los premios menores de la Lotería del Cauca se pagan directamente en puntos de venta autorizados, mientras que el premio mayor y los secos se cobran en oficinas designadas. ı Foto: Gemini.

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