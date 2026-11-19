EL DATO: LA CARAVANA migrante “Dios con Nosotros” hizo una pausa en Pijijiapan, Chiapas, tras recorrer 48 kilómetros en casi 18 horas, tras su salida de Mapastepec. El contingente descansa en la Unidad Deportiva municipal, el último punto de su ruta en el estado antes de entrar a Oaxaca.

El Gobierno Federal planteó a Estados Unidos llevar a cabo una cumbre en materia migratoria, debido a que México es el país de tránsito entre los países emisores de Centroamérica y la Unión Americana.

La propuesta fue planteada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la reunión que sostuvo este martes con el embajador norteamericano, Ronald Johnson.

Al encabezar la Conferencia del Pueblo de este miércoles, la funcionaria federal afirmó que el plan de realizar una reunión entre autoridades de ambos lados de la frontera para abordar temas migratorios tuvo una buena recepción del diplomático estadounidense.

“Sí se planteó en la mesa el que pudiera haber una cumbre de autoridades migratorias para tener la atención, porque México siempre está en medio del flujo migratorio que viene del sur hacia el norte. Sí se planteó, sí se habló de que podría haber una reunión con las autoridades migratorias para ver los temas. Sí hubo una buena respuesta. Ellos lo plantearon también y nosotros estuvimos de acuerdo en que pueda haber estas reuniones con las autoridades”, declaró.

ELLOS (los representantes de EU) reconocieron los avances alcanzados. Y también hablamos de seguir en esta buena coordinación ROSA ICELA RODRÍGUEZ Secretaria de Gobernación



En el mismo sentido, México consideró que los países de origen de los migrantes también deben asumir su responsabilidad para reducir los flujos de desplazados: “Efectivamente, también nosotros hablamos de que ojalá que hubiera cooperación con desarrollo en esos países para que cada vez menos hermanos centroamericanos vinieran hacia México buscando eso”.

La funcionaria federal detalló que en el encuentro se abordó la reducción del 96 por ciento en el flujo migratorio como un logro de las políticas implementadas por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la contención del avance de 24 caravanas que han intentado llegar a la frontera norte del país.

El abordaje de este tema ocurre en un momento de tensión comercial entre ambos países, luego de que Donald Trump insistió dos veces en la última semana con duplicar los aranceles a México si no frena la llegada de migrantes a su país, al acusar una “invasión”.

Dicho señalamiento ocurre después de que el partido republicano —al que pertenece Trump— fuera rebasado por los demócratas en las elecciones intermedias recientes.

A pesar de ello, Rodríguez negó que el diálogo con el embajador haya derivado en alguna discrepancia: “Ellos reconocieron los avances alcanzados. Y también hablamos de seguir en esta buena coordinación. Digamos que no hubo ningún debate, ninguna discusión en la mesa”.

Implementado desde el inicio de gobierno de Trump, el 20 de enero de 2025, el programa México te Abraza ha recibido 328 mil 161 personas repatriadas desde EU, a quienes se les han brindado un millón 905 mil servicios de alimentación, traslado, entrega de recursos, inscripción a programas e, incluso, la vinculación al empleo. Comentó que esta política también fue reconocida por Estados Unidos y se acordó mantener la cooperación en esta materia.

22 Cartas a fiscalías de EU ha emitido México por las muertes

Por: Elizabeth Hernández

EL SECRETARIO de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, reconoció la cooperación del Gobierno mexicano para contener las caravanas migrantes que avanzan desde Chiapas y aseguró que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a impedir que lleguen a la frontera norte. Al mismo tiempo, acusó a los cárteles de convertir el tráfico de personas en un negocio multimillonario durante el mandato de Joe Biden.

Durante su comparecencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, este miércoles 18 de noviembre, el funcionario afirmó que mantiene una buena coordinación con las autoridades mexicanas y descartó que los integrantes de estos contingentes puedan ingresar de manera irregular a EU.

“México nos ha asegurado que no llegarán a nuestra frontera”, declaró Mullin, quien advirtió que, si los grupos consiguen avanzar hasta ese punto, el Gobierno mexicano tendrá que enfrentar las consecuencias migratorias porque Washington no permitirá su ingreso.

🔴Markwayne Mullin destacó la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad con EU y afirmó que ha incrementado en contraste con la administración de AMLO.



“Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración… pic.twitter.com/Uj13fCTRCD — Azucena Uresti (@azucenau) June 3, 2026

La declaración surgió durante un intercambio con el representante republicano Gabe Evans, de Colorado, quien expresó su preocupación por los movimientos de migrantes que comenzaron el 10 y 11 de noviembre en el sur de México.

El legislador planteó la posibilidad de que las organizaciones criminales busquen aprovechar la próxima instalación del nuevo Congreso estadounidense y una eventual flexibilización de las medidas de seguridad fronteriza.

Evans preguntó al titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglás en inglés) si contaba con información de inteligencia sobre las expectativas de los cárteles ante esos cambios políticos, ya que las redes criminales podrían intentar recuperar las operaciones que desarrollaban antes del endurecimiento de los controles migratorios.

Mullin respondió con acusaciones contra las organizaciones dedicadas al traslado clandestino de personas, al atribuir a la administración de Biden el crecimiento de esta actividad, que describió como “una industria multimillonaria”, y sostuvo que los grupos delictivos aprovechan la vulnerabilidad de quienes buscan llegar a territorio estadounidense.

Por: Elizabeth Hernández

EL EMBAJADOR de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, se reunió con Nikita Baker, directora adjunta de la oficina de Washington de Operaciones de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para reforzar la protección de los connacionales detenidos en ese país.

Ambos funcionarios visitaron un centro de detención y procesamiento ubicado en la ciudad de Baltimore, en Maryland. La visita buscó reforzar el diálogo entre autoridades sobre las garantías de los mexicanos que viven en EU.

EL TIP: EL DIPLOMÁTICO mexicano habló con autoridades federales del ICE en Dallas, Houston y Atlanta, para fortalecer la protección consular y el trato digno a mexicanos.

“Visitamos el Centro de Detención y Procesamiento para garantizar el respeto a los derechos de nuestros connacionales, el debido proceso y la comunicación oportuna entre autoridades”, señaló Lazzeri en un mensaje publicado en redes sociales.

El diplomático sostuvo que la protección de la comunidad mexicana constituye una prioridad central de su labor como embajador, en un contexto de mayores exigencias de atención consular ante las políticas migratorias estadounidenses.

La reunión ocurrió después de que el Gobierno mexicano exigiera explicaciones a las autoridades estadounidenses por la muerte de 18 connacionales durante operativos o bajo custodia del ICE.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México envió 22 cartas a fiscalías estadounidenses para solicitar información sobre estos hechos, pero hasta el 12 de noviembre sólo había recibido 11 respuestas. La Embajada también mantiene contacto con autoridades judiciales de Texas y California para conocer los avances de las investigaciones.

Respecto al apoyo jurídico que brindan a las familias, la Cancillería precisó que tres de ellas han presentado demandas civiles. Otros cuatro casos cuentan con representación mediante el programa de asistencia legal del Gobierno mexicano y siete tienen abogados particulares.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó reforzar la protección consular y promover acciones legales para esclarecer las muertes de los mexicanos.