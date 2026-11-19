ROBERTO LAZZERI, embajador de México en EU, con Nikita Baker, directora de Operaciones de Detención del ICE, ayer.

EL EMBAJADOR de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, se reunió con Nikita Baker, directora adjunta de la oficina de Washington de Operaciones de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para reforzar la protección de los connacionales detenidos en ese país.

Ambos funcionarios visitaron un centro de detención y procesamiento ubicado en la ciudad de Baltimore, en Maryland. La visita buscó reforzar el diálogo entre autoridades sobre las garantías de los mexicanos que viven en EU.

EL TIP: EL DIPLOMÁTICO mexicano habló con autoridades federales del ICE en Dallas, Houston y Atlanta, para fortalecer la protección consular y el trato digno a mexicanos.

“Visitamos el Centro de Detención y Procesamiento para garantizar el respeto a los derechos de nuestros connacionales, el debido proceso y la comunicación oportuna entre autoridades”, señaló Lazzeri en un mensaje publicado en redes sociales.

El diplomático sostuvo que la protección de la comunidad mexicana constituye una prioridad central de su labor como embajador, en un contexto de mayores exigencias de atención consular ante las políticas migratorias estadounidenses.

La reunión ocurrió después de que el Gobierno mexicano exigiera explicaciones a las autoridades estadounidenses por la muerte de 18 connacionales durante operativos o bajo custodia del ICE.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México envió 22 cartas a fiscalías estadounidenses para solicitar información sobre estos hechos, pero hasta el 12 de noviembre sólo había recibido 11 respuestas. La Embajada también mantiene contacto con autoridades judiciales de Texas y California para conocer los avances de las investigaciones.

Respecto al apoyo jurídico que brindan a las familias, la Cancillería precisó que tres de ellas han presentado demandas civiles. Otros cuatro casos cuentan con representación mediante el programa de asistencia legal del Gobierno mexicano y siete tienen abogados particulares.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó reforzar la protección consular y promover acciones legales para esclarecer las muertes de los mexicanos.