Al menos nueve personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, durante un tiroteo registrado la noche del sábado 21 de noviembre en una fiesta privada en Strathmore, en el condado de Tulare, California, Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Tulare, el reporte de disparos se recibió alrededor de las 19:40 horas (tiempo local), cuando más de un centenar de personas se encontraban reunidas en una celebración que también contemplaba un concierto privado.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a varias personas con heridas de bala. Así lo informó un comunicado de la Oficina del Sheriff, que indicó que, al llegar al sitio, los agentes comprobaron que “varias personas habían recibido disparos”.

Asimismo, informó que servicios de emergencia acudieron para atender a las víctimas y trasladaron a algunas de ellas en ambulancias a hospitales de la zona, mientras que otras fueron llevadas en vehículos particulares.

La corporación confirmó que nueve personas resultaron lesionadas y que dos de ellas permanecían en estado crítico. Una de las víctimas tuvo que ser trasladada en helicóptero a un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Mientras tanto, los investigadores trabajaban para establecer la cifra definitiva de víctimas.

Imagen ilustrativa de una patrulla. ı Foto: Canva

Ven posible enfrentamiento de bandas criminales en tiroteo

Sobre las circunstancias del ataque, las autoridades señalaron que el tiroteo podría estar relacionado con bandas criminales, aunque hasta el momento no han determinado qué provocó el enfrentamiento ni han ofrecido detalles sobre cómo se desarrollaron los hechos.

Tampoco se habían anunciado detenciones ni difundido información sobre la identidad o descripción de posibles responsables.

JUST IN 🚨

Shooting at a large party in Strathmore, California last night.

Multiple people shot reports say at least 9 injured, 2 in critical condition.

It happened during a private concert with over 100 people. pic.twitter.com/PUO7LBlL1k — NAHID (@ItsNahid1992) November 22, 2026

La investigación permanece abierta y la Oficina del Sheriff del condado de Tulare solicitó la colaboración de la población para esclarecer lo ocurrido. Por ello, pidió a cualquier persona que tenga información relacionada con el tiroteo que se comunique con las autoridades locales.

Las autoridades tampoco han informado sobre la identidad, las edades o la relación entre las personas lesionadas.

Con información de Europa Press.

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