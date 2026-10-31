Tiroteo en tienda Spirit Halloween de California, EU, deja un muerto y seis heridos | VIDEO

Tiroteo en tienda Spirit Halloween en California deja un muerto y seis heridos.

Un tiroteo en una tienda de disfraces Spirit Halloween en California, Estados Unidos, dejó una persona muerta y seis heridas, tres de ellas en estado crítico, hechos que ya investigan las autoridades locales y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con reportes de medios locales, el tiroteo ocurrió alrededor de las 20:30 horas (local), en la tienda de la citada cadena ubicada en el centro comercial Solano Town Center de Fairfield, al norte California.

Los disparos se registraron al interior de la tienda de disfraces y tomaron por sorpresa a los presentes, algunos de los cuales alcanzaron a huir.

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“[Mi esposa] escuchó cinco fuertes estruendos, fue muy fuerte. Me dijo que escuchó algunos disparos y que había gente corriendo, gritando y llorando”, dijo un testigo de nombre David Bernal en entrevista con el medio KCRA.

Bernal detalló que su esposa quedó en conmoción tras el incidente, pero que logró huir de la escena a través de una salida de emergencia.

🛑 "Who's Shooting?!" Panic Inside Spirit Halloween as 7 Shot at California Mall 🛑



Shoppers drop to the floor and scramble for cover inside the Spirit Halloween store at Solano Town Center in Fairfield, California, as someone screams "Who's shooting? Who's shooting?!"



Seven… pic.twitter.com/UlwRQeBX4h — Katie K USA (@KimKatieUSA) October 31, 2026

Tiroteo deja una persona herida y seis heridas

Después del incidente, la Policía de Fairfield desplegó a sus elementos en el lugar y comenzó las investigaciones para identificar al responsable.

En este sentido, confirmó que siete personas habían recibido un impacto de bala, una de las cuales perdió la vida a causa de las lesiones. Las otras seis fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Al menos tres de los heridos se encontraban en estado crítico, según las autoridades locales.

Para apoyar las investigaciones, el FBI, a través de su oficina en Sacramento, desplegó un equipo de respuesta a evidencias para colaborar con la policía local.

BREAKING: A deadly shooting erupts inside a Spirit Halloween store at a California shopping mall on the eve of Halloween, leaving one person dead and six others wounded.



Police say officers rushed to the Solano Town Center mall in Fairfield around 8:30 p.m. Friday after reports… pic.twitter.com/mhGk6jkFUb — Fox News (@FoxNews) October 31, 2026

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tuviera información sobre el ataque comunicarse con el Departamento de Policía de Fairfield.

Hasta el momento, se desconocen detalles de la identidad del tirador, ni los motivos del ataque.

La policía local advirtió que, hasta las primeras horas del sábado, la escena del crimen continuaba activa.

Plaza cancela evento de Halloween

A través de un mensaje en la red social Facebook, el centro comercial Solano Town Center anunció su decisión de cancelar el evento Mall-O-Ween planeado para este sábado, a raíz de los eventos del viernes.

“Dado el evento de anoche, hemos tomado la decisión de cancelar nuestro evento planeado de Halloween, que se programó para esta tarde a las 4:30 p.m. Agradecemos su paciencia y comprensión durante este tiempo”, se lee en la publicación.

No obstante, la plaza operará con sus horarios normales, con la seguridad reforzada por autoridades locales.

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