Tiroteo en Pensilvania, EU, deja 9 muertos, entre ellos dos menores | VIDEO

Un tiroteo registrado la tarde del viernes 9 de octubre en una vivienda de Erie, Pensilvania, dejó 9 personas muertas, entre ellas dos menores de edad, informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió en la zona de 7th Street y Perry Street. La policía recibió un reporte de disparos alrededor de las 16:52 horas y se trasladó al inmueble.

Al llegar, los agentes encontraron a varias personas sin vida, mientras que el presunto responsable del ataque también fue localizado muerto.

De acuerdo con las autoridades, aparentemente se quitó la vida con un disparo.

URGENTE: Un tiroteo masivo en Erie, Pensilvania, ha dejado múltiples personas muertas, incluidos dos niños.

pic.twitter.com/7elZ9dGg2N — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) October 10, 2026

¿Qué pasó en el tiroteo de Erie?

Las primeras versiones sobre el ataque apuntaron a un posible enfrentamiento entre el agresor y la policía; sin embargo, las autoridades aclararon posteriormente que las nueve víctimas murieron antes de que los agentes llegaran al lugar.

La policía también explicó que algunos sonidos escuchados durante la intervención correspondían a dispositivos utilizados por los propios agentes y no a nuevos disparos.

La zona fue acordonada mientras investigadores procesaban la escena y recababan evidencia para establecer cómo ocurrieron los hechos.

El jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, calificó la escena como una de las más devastadoras que ha encontrado durante sus más de 28 años de carrera.

“No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya visto alguna vez la pérdida de vidas y la devastación que acabamos de presenciar”, declaró el jefe policial de Erie, Rick Lorah.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del tiroteo. La investigación continúa para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál era la relación entre las víctimas y el presunto agresor.

Las autoridades señalaron además que no existe una amenaza activa para la población relacionada con este caso.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL