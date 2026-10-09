Así fue el tiroteo masivo de Fort Hood en el que Nidal Hasan mató a 13 personas e hirió a 32 más

El 5 de noviembre de 2009, la base militar de Fort Hood, en Texas, Estados Unidos, fue escenario de uno de los tiroteos más mortíferos registrados en una instalación militar del país. El responsable fue Nidal Malik Hasan, un mayor del Ejército estadounidense que abrió fuego contra militares y personal que se encontraba en un centro de procesamiento para preparar despliegues al extranjero.

El ataque dejó un saldo de 13 personas muertas y 32 heridas. Entre las víctimas mortales había 12 integrantes de las Fuerzas Armadas y un empleado civil del Departamento de Defensa. Hasan fue detenido después de resultar herido durante un intercambio de disparos con agentes de seguridad.

El caso conmocionó a Estados Unidos por la gravedad del ataque y por las circunstancias que lo rodearon. Años después, Hasan fue declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a muerte por una corte marcial.

¿Cómo ocurrió el tiroteo masivo en Fort Hood?

De acuerdo con información del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el tiroteo comenzó alrededor de las 13:20 horas del 5 de noviembre de 2009, dentro del Soldier Readiness Processing Center, una instalación de Fort Hood donde los militares realizaban trámites y preparativos antes de ser enviados a zonas de combate.

Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra militar, llegó armado con dos pistolas y comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar. En cuestión de minutos, el ataque provocó numerosas víctimas y movilizó a las autoridades de la base.

Entre quienes respondieron a la emergencia se encontraba la sargento Kimberly Munley, integrante de la policía civil de Fort Hood, quien se enfrentó al agresor y resultó herida durante el intercambio de disparos. Hasan también recibió impactos de bala y fue detenido.

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Nidal Hasan, psiquiatra militar de origen palestino, asesinó a 13 personas e hirió a otras 32 en la base militar de Fort Hood en 2009.



Su… pic.twitter.com/w8lgIL11jH — Isaac (@isaacrrr7) October 9, 2026

¿Quién es Nidal Hasan y por qué atacó Fort Hood?

Nidal Malik Hasan era mayor del Ejército de Estados Unidos y trabajaba como psiquiatra militar. Su función estaba relacionada con la atención de integrantes de las Fuerzas Armadas, incluidos militares que regresaban de misiones en el extranjero.

Antes del tiroteo, Hasan había expresado su oposición a las guerras estadounidenses en países de mayoría musulmana. Durante el proceso judicial, sostuvo que buscaba evitar que soldados estadounidenses fueran enviados a Afganistán para combatir contra musulmanes. Estas declaraciones formaron parte del contexto examinado durante el juicio, aunque no justifican los asesinatos.

¿Qué pasó con Nidal Hasan después de la masacre?

Hasan fue sometido a una corte marcial militar. El 23 de agosto de 2013, el jurado lo declaró culpable de los 42 cargos presentados en su contra, incluidos 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado.

Cinco días después, el jurado determinó que debía recibir la pena de muerte. La sentencia atravesó el proceso de apelaciones correspondiente y, en marzo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar su condena.

El 2 de octubre de 2026, el presidente Donald Trump aprobó la sentencia de muerte. Posteriormente, el Ejército estadounidense anunció que la ejecución de Hasan está programada para el 3 de diciembre de 2026, a las 13:00 horas, tiempo del centro de Estados Unidos, en Fort Hood, Texas.

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MSL