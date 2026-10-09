¿Quién es Nidal Hasan, el militar que será ejecutado por fusilamiento por primera vez en 65 años?

Nidal Malik Hasan es un exmilitar estadounidense que permanece en el corredor de la muerte tras ser condenado por uno de los tiroteos más mortíferos ocurridos en una instalación militar de Estados Unidos. El exmayor del Ejército fue declarado culpable de asesinar a 13 personas y de intentar matar a otras 32 durante un ataque perpetrado en 2009 en la base de Fort Hood, en Texas.

Su caso volvió a la agenda internacional luego de que el gobierno de Donald Trump aprobara la ejecución de la sentencia mediante un pelotón de fusilamiento.

El Ejército estadounidense fijó el 3 de diciembre de 2026 como fecha para cumplir la condena, lo que supondría la primera ejecución militar en el país desde 1961.

🇺🇸 | Trump sobre el autor del tiroteo de Fort Hood: “Será ejecutado”.



El presidente Donald Trump (@POTUS) afirmó que Nidal Hasan, condenado por el tiroteo de Fort Hood, será ejecutado mediante un pelotón de fusilamiento. Sin embargo, señaló que todavía no ha decidido si la… pic.twitter.com/b3rcfDgU2t — RAV Español (@RAVEspanol) October 9, 2026

¿Quién es Nidal Hasan y qué hacía en el Ejército de Estados Unidos?

Hasan era mayor del Ejército estadounidense y trabajaba como psiquiatra militar. Su labor estaba relacionada con la atención médica de integrantes de las fuerzas armadas, una función que desempeñaba cuando ocurrió el ataque que marcó su trayectoria y derivó en su condena a muerte.

El 5 de noviembre de 2009, Hasan abrió fuego en el Centro de Procesamiento de Preparación de Soldados de Fort Hood, donde militares realizaban trámites y evaluaciones antes de sus despliegues.

El ataque dejó 13 personas muertas y 32 heridas, de acuerdo con los registros del Ejército estadounidense.

El caso generó conmoción dentro y fuera de las fuerzas armadas, debido a que el responsable era un integrante del propio Ejército y el ataque ocurrió dentro de una instalación militar.

¿Por qué condenaron a muerte a Nidal Hasan?

El proceso judicial contra Hasan se desarrolló ante una corte marcial militar. En agosto de 2013, un jurado lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado. Días después, el mismo jurado determinó que debía recibir la pena de muerte.

Durante el juicio, Hasan decidió representarse a sí mismo y no presentó una defensa convencional para evitar la condena. La sentencia quedó sujeta a los procedimientos de revisión previstos por la justicia militar estadounidense.

El 31 de marzo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar su condena. Posteriormente, el presidente Donald Trump aprobó la sentencia de muerte el 2 de octubre de 2026 y el secretario interino del Ejército, Adam Telle, estableció la fecha de ejecución para el 3 de diciembre.

¿Cuándo será ejecutado Nidal Hasan y por qué es un caso histórico?

La ejecución está programada para realizarse mediante un pelotón de fusilamiento en Fort Hood, la misma instalación militar donde ocurrió el ataque. Si se lleva a cabo en la fecha anunciada, será la primera ejecución de un integrante de las fuerzas armadas estadounidenses desde la de John A. Bennett, quien fue ahorcado el 13 de abril de 1961.

Además, el caso adquirió una nueva dimensión luego de que el Pentágono anunciara planes para transmitir la ejecución en directo por internet. La propuesta generó cuestionamientos internacionales por las implicaciones éticas y de derechos humanos de mostrar públicamente una ejecución.

El portavoz de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, expresó el 9 de octubre de 2026 su rechazo a la transmisión y advirtió sobre las preocupaciones que plantea desde la perspectiva de los derechos humanos.

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MSL