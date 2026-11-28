La Guardia Civil de España desmanteló una plantación de marihuana que permanecía oculta debajo de un parque infantil en una finca privada de Las Gabias, en la provincia de Granada.

En el lugar, los agentes localizaron un búnker subterráneo de aproximadamente 180 metros cuadrados, donde se cultivaban mil 954 plantas de cannabis.

El hallazgo formó parte de la operación Nazarí-Sabika 04, mediante la cual las autoridades desarticularon una organización presuntamente dedicada al cultivo y elaboración de drogas, así como al suministro de equipo especializado para otras redes de tráfico de estupefacientes, de acuerdo con información de la Guardia Civil.

🇪🇸 | Se ha descubierto una granja secreta de marihuana subterránea en España, oculta en un búnker bajo un parque infantil.



El complejo subterráneo fue hallado en la localidad de Las Gabias, en la provincia de Granada. Según los investigadores, se trataba de la granja más grande… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2026

¿Cómo ocultaban la plantación de marihuana?

La instalación estaba ubicada en la parte posterior de una vivienda dentro de una finca de grandes dimensiones. Para ocultar su acceso, los responsables acondicionaron la superficie como un área de juegos infantiles, con césped artificial, un columpio, una casita de juegos y una pequeña colchoneta.

Debajo de esta zona se encontraba un portón abatible con un sistema de apertura hidráulico. Al retirar el césped y accionar el mecanismo, los agentes descubrieron una rampa que permitía el ingreso de vehículos al espacio subterráneo.

El búnker tenía alrededor de 180 metros cuadrados y cinco metros de altura. En su interior había dos habitaciones destinadas al cultivo de cannabis, equipadas con sistemas de iluminación, ventilación y climatización para mantener las condiciones necesarias para el crecimiento de las plantas.

Detienen a cinco personas por plantación de marihuana en España

Como parte del operativo realizado el 17 de noviembre, los agentes efectuaron 13 registros en inmuebles de Granada capital y de los municipios de Albolote, Jun, Las Gabias y Maracena.

En total, las autoridades intervinieron 2 mil 479 plantas de marihuana distribuidas en tres plantaciones, además de dos automóviles, dos furgonetas, una caravana, un remolque, una pistola eléctrica tipo táser y 22 mil 970 euros en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto responsable de la organización era propietario del establecimiento, desde donde obtenía los materiales para abastecer la plantación subterránea y distribuir productos especializados a distintos puntos de España.

El balance de la operación fue de cinco personas detenidas y otras tres bajo investigación por su presunta participación en delitos relacionados con el cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas prohibidas y pertenencia a grupo criminal.

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MSL