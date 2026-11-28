Un semáforo dañado se aprecia en una calle inundada de Nueva Jersey, ayer, tras las fuertes lluvias

Pese a que las fuertes lluvias sobre comunidades inundadas enEstados Unidos disminuyeron ayer, mientras el suministro eléctrico se restablecía lentamente para cientos de miles de familias, persistían algunas amenazas de inundaciones y diversas afectaciones por el clima y las nevadas, principalmente en el tráfico aéreo.

Las tormentas y nevadas en ambas costas, con heladas desde el sur hasta el norte del país, persistían este viernes tras el Día de Acción de Gracias. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) alertó de una “amplia tormenta” que se desplazaba por el noreste del país, con ventiscas e inundaciones costeras, así como lluvia engelante en Maine y nieve en el valle de Tennessee y los Apalaches, lo que “podría generar condiciones peligrosas para viajar”.

El Tip: la ciudad de Nueva York alista para este sábado el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, aplazado por primera vez en 100 años debido al mal clima.

Para el Pacífico, en estados como California y Washington, el organismo avisó de una serie de tormentas que continuará afectando la costa oeste con lluvias generalizadas, nevadas en zonas montañosas, ráfagas de viento, inundaciones costeras y alto oleaje hasta la próxima semana.

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Más temprano, el NWS dijo que esperaba que las condiciones mejoraran en todo el este de EU el viernes, “pero este enorme sistema tardará un tiempo en debilitarse”, con rachas de viento de 40 a 56 km/h (25 a 35 mph) y ráfagas más fuertes, y persistían las advertencias de inundación costera desde Nueva Jersey hasta Virginia.

135 Vuelos fueron cancelados en todo el país

Las tormentas complicaron los viajes, derribaron árboles y líneas eléctricas y obligaron a realizar rescates acuáticos en la Costa Este. Hasta las 14:30 horas, 135 vuelos con destino u origen en EU fueron cancelados, menos que los 400 del jueves, mientras que casi dos mil 200 estaban con retraso. Además, alrededor de 448 mil 550 usuarios permanecían sin luz, muchos menos que los 900 mil del jueves.

El NWS informó de una acumulación de hasta 38 centímetros de nieve en Misuri, uno de los más afectados del país. El frío azotaba incluso el sur, con avisos de congelamiento en estados como Alabama, Georgia, Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur, con temperaturas por debajo de los cero grados centígrados.