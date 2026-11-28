El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que el hecho de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, llamara a Vladimir Putin, de Rusia, “mi amigo” era extraño y similar a hacer el mismo comentario sobre Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

“Es un agresor... y un asesino. No puede ser un amigo. Es lo mismo que cuando alguien decía de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial que era un buen amigo. No, no era un amigo”, dijo en entrevista con la cadena BBC difundida ayer.

Zelenski habló una semana después de que Trump se refiriera a Putin como un “amigo” en una cumbre en China. Días después, Trump publicó una foto en su plataforma Truth Social donde ambos se daban la mano y la tituló “Mi amigo”.

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El jueves, en Mar-a-Lago el jueves, el mandatario volvió a defender sus comentarios sobre su relación con Putin: “Queremos llegar a un acuerdo. Queremos detener las muertes. Yo podría entrar y decir: ‘¡No me gustas!’ y entonces tenemos el mismo problema que tenemos con Zelenski y Putin. El mayor problema con ese acuerdo es el hecho de que tienes a dos líderes que realmente se odian entre sí”.

En la entrevista con la BBC, Zelenski subrayó que quiere que la Casa Blanca ejerza más presión sobre Putin para que detenga su invasión de Ucrania, que comenzó hace casi cinco años y continúa pese a los esfuerzos del presidente estadounidense por negociar un acuerdo de paz.

Al hablar el viernes sobre la entrevista con la BBC, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov dijo que Zelenski estaba “insultando a su homólogo”, lo que demuestra que el presidente ucraniano “no está dispuesto a seguir el camino de un acuerdo de paz”.

La relación de Trump con Zelenski ha sido tensa desde hace mucho tiempo, y su ruptura pública más memorable tuvo lugar en febrero de 2025, cuando el estadounidense lo reprendió en el Despacho Oval. Más recientemente, Trump culpó a los ataques ucranianos contra refinerías rusas de los altos costos de la energía y amenazó con cortar el apoyo de inteligencia, mientras que Zelenski ha dicho que la postura de Trump alienta a Rusia a continuar las agresiones contra Ucrania.

Durante la entrevista con la BBC el presidente ucraniano también defendió la legitimidad y la conveniencia de los ataques llevados a cabo por su servicio secreto el pasado domingo, contra un buque de carga que Rusia utilizaba para transportar armas y contra la corbeta de última generación que lo protegía cuando éstos se encontraban en el puerto libio de Bengasi.

Dos socios europeos de Kiev, Alemania e Italia, expresaron su preocupación porque el ataque pueda llevar a una expansión del conflicto a otra zona. Zelenski calificó la corbeta rusa hundida con drones navales como un “objetivo totalmente legítimo”. A su vez, la cancillería ucraniana se comunicó con su homóloga libia para transmitirle que la acción no iba dirigida contra su país, sino contra Rusia.