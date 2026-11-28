En los próximos seis meses se prevé que el hambre se agravará en 16 países, y Sudán y Yemen, devastados por la guerra, figuren entre las cinco naciones que enfrentan el riesgo más grave, advirtieron el viernes las agencias alimentarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Señalaron los conflictos, el alza vertiginosa del precio de los combustibles vinculada a la guerra en Oriente Medio y los fuertes recortes de la ayuda como factores.

El informe Puntos críticos del hambre, de la agencia para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos, sitúa a Sudán, Yemen, Sudán del Sur, Somalia y el norte de Nigeria en el nivel más alto de preocupación. Los cinco han aparecido repetidamente en la lista desde 2022. Los territorios palestinos bajaron un nivel tras el alto el fuego de octubre de 2025 en Gaza, aunque 67 por ciento de la población gazatí aún enfrenta hambre en nivel de crisis o peor, y el informe advirtió que los avances eran frágiles.

En Sudán, se espera que el riesgo de hambruna persista hasta enero en 13 zonas de Darfur del Norte y Kordofán del Sur. Casi 19.5 millones de personas, o 41 por ciento de la población, enfrentaban hambre en nivel de crisis. Los precios del sorgo se duplicaron en el país en un año, impulsados por los combates y la subida de los combustibles ligada al conflicto en Oriente Medio.

La sequía vinculada con El Niño —un fenómeno de calentamiento natural del agua del océano Pacífico que altera el clima en todo el mundo— ha agravado la presión, ya que afecta hasta 55 por ciento de las tierras de cultivo en el estado de Sennar y 70 por ciento en Gedaref, dos de los principales estados agrícolas de Sudán.