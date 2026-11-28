Un sismo de magnitud 5.0 sacudió este sábado la zona metropolitana de Los Ángeles, California, con epicentro frente a Manhattan Beach. El movimiento fue percibido en distintas comunidades del sur del estado y provocó la activación de protocolos de emergencia, mientras que posteriormente se registraron varias réplicas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó aproximadamente a seis kilómetros al suroeste de Manhattan Beach, a una profundidad de 12.2 kilómetros. El organismo estableció la magnitud en 5.0 y las autoridades descartaron riesgo de tsunami.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) activó su protocolo de respuesta sísmica y desplegó personal de sus 106 estaciones para realizar inspecciones terrestres, aéreas y marítimas en distintos puntos de la ciudad.

En sus primeros reportes, la corporación indicó que no había recibido notificaciones de daños estructurales ni personas lesionadas.

🇺🇸 | Un sismo de magnitud 5,0 sacudió este sábado la costa de Los Ángeles, con epicentro frente a Manhattan Beach y sin riesgo de tsunami; las autoridades realizan inspecciones tras reportarse daños mínimos.

pic.twitter.com/QXrFWidt2a — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 28, 2026

Sismo provoca réplicas en la bahía de Santa Mónica

Después del movimiento principal se registraron varios sismos de menor magnitud en la bahía de Santa Mónica. Entre ellos destacó uno de magnitud 4.6, de acuerdo con información del USGS citada por medios estadounidenses.

Por su parte, la cuenta especializada SASSLA reportó otro movimiento de magnitud 4.5, revisado por el USGS, alrededor de las 11:41 horas locales. El temblor fue captado por una cámara de transmisión en vivo que apunta hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

En las imágenes difundidas se observa el movimiento de la cámara mientras un avión de Delta Airlines realizaba su aproximación a una de las pistas. Según la publicación, la aeronave logró aterrizar durante el episodio.

El primer sismo también provocó momentos de tensión en el aeropuerto, donde una transmisión en vivo mostró cómo la cámara comenzó a sacudirse mientras un avión se aproximaba para aterrizar.

🇺🇸 #SismoLA | Y otra vez...



▶ Nuevo #sismo de magnitud 4.5 [Revisado ✅️ USGS] en la bahía de Santa Mónica, captado por la cámara de transmisión abierta hacia el Aeropuerto Internacional de #LosÁngeles [LAX]



📆 28/Nov/2026 • 19:41 [Hora Internacional]



😅 Por suerte, a… pic.twitter.com/RXCaW5akdv — SASSLA (@SasslaMx) November 28, 2026

Reportan columna de humo en refinería Chevron

Otro de los episodios que llamó la atención ocurrió en la refinería de Chevron, ubicada en El Segundo, cerca de Manhattan Beach, donde se observó una columna de humo después del sismo.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos del humo que salía de las instalaciones, lo que generó preocupación ante la posibilidad de un incendio relacionado con el movimiento telúrico.

Sin embargo, la empresa explicó que el temblor activó automáticamente los sistemas de seguridad de la refinería, lo que provocó el uso de antorchas de seguridad para quemar gases. Un portavoz de Chevron aseguró que esta activación no programada no representaba un riesgo para la comunidad.

Los equipos de emergencia también acudieron a revisar los reportes de humo y señalaron que se trataba de una quema controlada, sin que se identificaran problemas que representaran un peligro para la población.

♒︎🇺🇸 #SismoLA | Minutos posteriores del reciente #sismo [M 4.7 - ✅️ #USGS], han circulado múltiples reportes ciudadanos de una columna de humo proveniente de la refinería Chevron.



❔️ Hasta el momento, se desconoce las causas precisas que detonaron el (potencial) 🔥… pic.twitter.com/5QFI2wdj20 — SASSLA (@SasslaMx) November 28, 2026

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MSL