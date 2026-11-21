Un sismo de magnitud 6.7 sacudió el centro de Perú la noche del viernes 20 de noviembre y dejó al menos 15 personas heridas y 127 viviendas afectadas, de acuerdo con el balance preliminar de las autoridades de Protección Civil.

El movimiento telúrico ocurrió a las 19:09 horas, tiempo local, en los Andes peruanos, cerca del distrito de Carhuamayo, en la región de Junín. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a nueve kilómetros al noreste de dicha localidad, con una profundidad de 108 kilómetros.

El temblor también se percibió en distintas regiones del país, entre ellas Huánuco, Pucallpa, Pasco e Ica, así como en Lima, donde habitantes salieron de sus viviendas y edificios ante el movimiento.

📸🇵🇪 Espectro de las afectaciones derivadas del #sismo magnitud 6.7 [✅️ #IGP], con epicentro en la departamento de #Junín.



📆 20/Nov/2026 [hora local de Lima]



⚠️ La región de Junín ha sido la más siniestrada por el fenómeno sísmico: cuarteadura de fachadas en construcciones… pic.twitter.com/zfJo0trSzx — SASSLA (@SasslaMx) November 21, 2026

Sismo en Perú deja 15 personas heridas

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez, informó que 15 personas resultaron con golpes o lesiones a consecuencia del movimiento telúrico. De ese total, tres ya habían sido dadas de alta, según declaraciones retomadas por la agencia Associated Press (AP).

En cuanto a los daños materiales, el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) contabilizó 127 viviendas afectadas y cuatro inhabitables. También se reportaron daños en infraestructura educativa y de salud, así como en templos religiosos y espacios públicos.

Entre las afectaciones se encuentran dos establecimientos de salud, una institución educativa y dos templos religiosos. Las autoridades señalaron que las evaluaciones continuaban en las localidades impactadas.

Vásquez explicó que algunas de las viviendas destruidas estaban construidas con materiales rústicos, por lo que no resistieron el movimiento sísmico. Ante esta situación, indicó que se canalizaba ayuda humanitaria para las familias damnificadas.

Reportan réplica de magnitud 5.0 en Perú

Horas después del primer movimiento, durante la madrugada del sábado 21 de noviembre, se registró una réplica de magnitud 5.0 en la misma zona, de acuerdo con el USGS.

El segundo movimiento ocurrió a las 00:12 horas y tuvo una profundidad de 110 kilómetros. Hasta el reporte de las autoridades, no se habían informado personas afectadas ni daños materiales relacionados con esta réplica.

Perú se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica que concentra numerosos terremotos debido al movimiento de las placas tectónicas.

Ante estos fenómenos, las autoridades de Protección Civil recomendaron a la población mantener preparada una mochila de emergencia y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

Con información de Agencias

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