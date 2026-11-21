El escudo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), en una fotografía ilustrativa.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) investiga un posible “hackeo” en su Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, ídem), que habría ocurrido en días recientes, en medio de pánico por fallas de seguridad en otras agencias y caídas informáticas globales.

La presunta intrusión informática fue reportada el viernes por el medio CNN, que citó a dos personas familiarizadas con la investigación.

De acuerdo con la información reportada por el citado medio, el supuesto “hackeo” habría ocurrido en días recientes, aunque sin claridad de cuándo exactamente comenzó la intrusión.

Sede del FBI en Washington DC, Estados Unidos. ı Foto: Wikimedia

Asimismo, no se tiene información, hasta el momento, de cómo los supuestos atacantes obtuvieron acceso a la base de datos del NCIC ni qué información habrían logrado extraer.

Incluso, el FBI no ha confirmado públicamente el incidente y no respondió a solicitudes de comentarios del mismo CNN, ni tampoco de Reuters ni BleepingComputer.

No obstante, según la fuente del reporte, no hay indicios de que el posible “hackeo” haya afectado la disponibilidad de los datos del NCIC ni el acceso de corporaciones de seguridad a los registros, como ocurriría en un escenario desfavorable.

🔴Reportan hackeo al Centro Nacional de Información Criminal del FBI



El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) del FBI habría sido víctima de un ataque cibernético. Esta base de datos es utilizada por autoridades de Estados Unidos para realizar verificaciones de… — Azucena Uresti (@azucenau) November 21, 2026

¿Qué es el Centro Nacional de Información Criminal del FBI, que habría sido hackeado?

El Centro Nacional de Información Criminal es una base de datos nacional que conecta a las agencias federales, estatales y locales de seguridad de Estados Unidos.

A través de ella, las corporaciones policiales consultan e intercambian información sobre:

Órdenes de arresto pendientes

Antecedentes penales

Personas desaparecidas y prófugos

Vehículos y armas robados

Órdenes de protección

Verificaciones de antecedentes

Escudo del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés). ı Foto: NCIC

Los agentes utilizan habitualmente esta plataforma durante detenciones de tránsito, investigaciones criminales y revisiones de antecedentes.

Si el sistema llegara a ser hackeado y se alteraran los registros, se comprometería la confidencialidad de la información y la precisión de los datos utilizados por los agentes para tomar decisiones operativas.

FBI sufrió incidente de ciberseguridad en septiembre

En septiembre de este año, el grupo de extorsión digital ShinyHunters atacó una plataforma de terceros vinculada al portal de reclutamiento del FBI: FBIJobs.gov.

El director del FBI, Kash Patel, en fotografía de archivo. Foto|AP

El incidente comprometió datos personales de trabajadores actuales y antiguos del Buró.

De acuerdo con lo reportado en ese momento, la investigación por el ataque derivó en detenciones de algunos integrantes del citado grupo criminal.

Según la información disponible del más reciente incidente, no hay indicios de que ShinyHunters esté detrás del mismo.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am