Miles de usuarios a nivel mundial reportaron fallas en los servicios de Apple este martes 17 de noviembre, de forma que registran dificultades para ingresar a servicios como iCloud, Apple Pay, Apple Music, entre otros.
La caída fue originalmente reportada en redes sociales, alrededor del mediodía de este martes. No obstante, el portal de Apple’s System Status confirma la existencia de un problema en el inicio de sesión en iCloud, así como una caída generalizada en los servicios de Apple Business y Schoolwork.
Sin embargo, no se mencionan las fallas en servicios como Apple Pay, Apple Music y similares. Medios han notado que el portal muestra casi todos los servicios como disponibles, situación que, asegura, no corresponde con la realidad.
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De acuerdo con la información reportada por medios digitales, la falla registrada este martes dejó a miles de usuarios súbitamente fuera de iCloud y los servicios en la nube de Apple. Algunos registraron problemas para volver a iniciar sesión o bien para ingresar a sus aplicaciones de uso diario.
Las fallas no solo se reportaron en Estados Unidos, sino en varios países alrededor del mundo.
Caída de Apple se suma a preocupación por falla de Windows y caos aéreo
La caída de Apple de este martes se suma a la preocupación por los recientes incidentes tecnológicos que han afectado principalmente a Estados Unidos.
Comenzó el jueves, con una caída global de los servicios de Microsoft, que afectó principalmente a los servicios de mensajería instantánea, como Outlook, Teams, entre otros. La interrupción provocó problemas en servicios públicos de diferentes países, en algunos de los cuales, incluso, se reportaron dificultades para comunicarse con los departamentos de policía.
El servicio de Microsoft se restableció hasta el sábado.
El viernes, la Administración Aérea Federal de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) suspendió todos los vuelos a nivel nacional por “circunstancias atípicas”, que después se explicó fue un fallo en un router.
Se investiga si el aparato fue mal instalado, llegó defectuoso de origen o falló debido a un error humano.
Finalmente, el lunes se registraron fallas masivas en bancos de Estados Unidos. Miles de usuarios reportaron problemas para ingresar a sus cuentas y llevar a cabo operaciones cotidianas.
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