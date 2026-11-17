El logo de Apple en una tienda de la marca en Munich, en fotografía de archivo.

Miles de usuarios a nivel mundial reportaron fallas en los servicios de Apple este martes 17 de noviembre, de forma que registran dificultades para ingresar a servicios como iCloud, Apple Pay, Apple Music, entre otros.

La caída fue originalmente reportada en redes sociales, alrededor del mediodía de este martes. No obstante, el portal de Apple’s System Status confirma la existencia de un problema en el inicio de sesión en iCloud, así como una caída generalizada en los servicios de Apple Business y Schoolwork.

🇺🇸‼️ | URGENTE — Se reportan caídas en Estados Unidos de los servicios de Gmail, App Store, Apple Pay, iCloud, Apple Music, Microsoft Outlook y los hoteles Marriott.



Gran parte de los servicios de Apple han caído. pic.twitter.com/BsYZEwBH93 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) November 17, 2026

Sin embargo, no se mencionan las fallas en servicios como Apple Pay, Apple Music y similares. Medios han notado que el portal muestra casi todos los servicios como disponibles, situación que, asegura, no corresponde con la realidad.

De acuerdo con la información reportada por medios digitales, la falla registrada este martes dejó a miles de usuarios súbitamente fuera de iCloud y los servicios en la nube de Apple. Algunos registraron problemas para volver a iniciar sesión o bien para ingresar a sus aplicaciones de uso diario.

Las fallas no solo se reportaron en Estados Unidos, sino en varios países alrededor del mundo.

🚨 NOW: APPLE services are now suffering an OUTAGE, including Apple PAY, users report



iCloud and the App Store are also impacted



Users say they're being signed out of iCloud on iPhone and Mac without warning and can't sign back in



Apple's own status page still shows nearly… pic.twitter.com/BUGbAJSSvd — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 17, 2026

Caída de Apple se suma a preocupación por falla de Windows y caos aéreo

La caída de Apple de este martes se suma a la preocupación por los recientes incidentes tecnológicos que han afectado principalmente a Estados Unidos.

Comenzó el jueves, con una caída global de los servicios de Microsoft, que afectó principalmente a los servicios de mensajería instantánea, como Outlook, Teams, entre otros. La interrupción provocó problemas en servicios públicos de diferentes países, en algunos de los cuales, incluso, se reportaron dificultades para comunicarse con los departamentos de policía.

El servicio de Microsoft se restableció hasta el sábado.

Caída de Microsoft y suspensión de vuelos marcaron el fin de semana. ı Foto: Reuters

El viernes, la Administración Aérea Federal de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) suspendió todos los vuelos a nivel nacional por “circunstancias atípicas”, que después se explicó fue un fallo en un router.

Se investiga si el aparato fue mal instalado, llegó defectuoso de origen o falló debido a un error humano.

Finalmente, el lunes se registraron fallas masivas en bancos de Estados Unidos. Miles de usuarios reportaron problemas para ingresar a sus cuentas y llevar a cabo operaciones cotidianas.

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