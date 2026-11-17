Jensen Huang, quien renunció a la dirección ejecutiva de Nvidia en medio de escándalos por infidelidades, reconoció que no estuvo “a la altura de los estándares que esperaban todos” en el gigante tecnológico, si bien abrió la puerta a regresar como, aseguró, se lo han pedido múltiples voces.

Cometí errores y los asumo, dice Jensen Huang

A través de un comunicado, Huang se pronunció nuevamente sobre el escándalo en el que estuvo envuelto recientemente, por haber cometido infidelidad y sostenido una relación extramarital con una supuesta espía china, hechos que aceptó públicamente.

Jensen Huang, exCEO de Nvidia, y Alice Huang, involucrada en los escándalos. ı Foto: Reuters

Al respecto, el exdirector del gigante tecnológico reconoció que cometió “graves errores” en su vida personal, si bien aseguró que se hace cargo de ellos y que colaborará con la Junta Directiva de la empresa, que llevará a cabo una investigación independiente.

“No estuve a la altura de los estándares que se esperan de todos en Nvidia. [...] Cree problemas para la Junta Directiva que lamento profundamente. Asumo plenamente mis errores y me comprometo a cooperar con la investigación independiente”, se lee en el comunicado.

Jensen Huang, exCEO de Nvidia. ı Foto: Reuters

Sería un honor regresar como director ejecutivo; “torrente” de llamados me lo han pedido: Huang

En días recientes, medios internacionales reportaron que figuras influyentes del sector —entre ellas Elon Musk, director de X y Tesla— pidieron el regreso de Jensen Huang como director de Nvidia.

En su comunicado, el exCEO confirmó que ha recibido un “torrente” de llamados pidiéndole su retorno a la empresa y aseguró que, en las circunstancias correctas, podría considerarlo.

Ilustración que muestra el logo de Nvidia, la silueta de Jensen Huang y un gráfico que representa una caída. ı Foto: Reuters

“Desde mi salida, he visto un torrente de llamados de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo”, dice Huang en su mensaje.

“Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo”, abundó el exCEO de Nvidia.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.



I came to the United States 53 years ago, and becoming an… — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

Agradece el apoyo de amigos, colegas…

Finalmente, Jensen Huang agradeció el apoyo de “amigos, colegas del sector y personas a las que nunca he conocido”, quienes, dijo, han mostrado su “amabilidad” ante el escándalo que provocó fuertes pérdidas en el gigante tecnológico.

En el mismo sentido, lamentó las afectaciones a la empresa, pues, aseguró, Nvidia es “la obra de mi vida”.

“Haberla convertido en la empresa que es hoy junto a mis colegas ha sido un privilegio y un honor”, concluyó el exCEO.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am